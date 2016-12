Chiuso Evolution Studios, lo sviluppatore di Driveclub e MotorStorm

Fulmine a ciel sereno in casa Sony, che ieri ha ufficializzato la chiusura di Evolution Studios, team di sviluppo famoso per la realizzazione di titoli come il recente Driveclub, dell'apprezzata serie di MotorStorm e di World Rally Championship.



La notizia è arrivata direttamente da Sony, al seguito di una revisione periodica delle sue divisioni, in modo da assicurare la produzione di titoli "innovativi e di qualità", come riportato dai colleghi di VG24/7.it:





“Se sarà possibile, ricollocheremo gli sviluppatori di Evolution Studios su altri progetti”, questo è stato il commento del colosso giapponese, che ha poi chiuso la sua dichiarazione, giustificandola come una scelta "dolorosa ma necessaria". Infatti, la scorsa settimana, Evolution si era resa protagonista alla GDC di San Francisco, grazie ad un'ottima demo di Driveclub su PlayStation VR , il visore di casa Sony che sarà disponibile in Italia ad ottobre 2016.