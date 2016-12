28 novembre 2016

“Quest’anno, onoriamo il retaggio di Call of Duty portando al contempo i giocatori verso nuove altezze” dichiara Eric Hirshberg, CEO di Activision Publishing. “Call of Duty: Infinite Warfare è una nuova ed ambiziosa visione dello studio che ha creato gli originali Call of Duty e Modern Warfare, un’avventura di scala incredibilmente epica che solo Call of Duty poteva offrire. Inoltre, Call of Duty: Modern Warfare Remastered è uno dei giochi più amati di tutti i tempi, rinato per una nuova generazione. Lo abbiamo rimasterizzato con amore con un nuovo livello di fedeltà grafica e di realismo che non era possibile quando il gioco originale fu lanciato. Sarà un anno grandioso per i giocatori di Call of Duty.”



“Con Call of Duty: Infinite Warfare, portiamo Call of Duty in luoghi che i fan non hanno mai sperimentato nella serie prima d’ora,” dichiara Dave Stohl, Studio Head di Infinity Ward. “Da un lato, questo gioco è proprio il tipo di storia di guerra viscerale, cruda e con i “piedi per terra” per cui il franchise Call of Duty è famoso. Dall’altro lato, la sua ambientazione futura porta i giocatori in un viaggio di portata e proporzioni epiche, offrendo incredibili innovazioni a livello di gameplay e nuove esperienze per i nostri fan. E’ guerra totale, “vecchia scuola” e su grande scala in uno scenario epico e “nuova scuola” .. e sarà incredibilmente divertente!”.



Call of Duty: Infinite Warfare pone la narrazione in primo piano ed al centro in una narrativa ricca e profondamente immersiva. Infinity Ward entra in un nuovo terreno esplorando il peso della leadership e le sue responsabilità. In un momento disperato di avversità preponderante, il giocatore, nei panni del Capitano della sua nave militare, deve prendere il comando contro un nemico implacabile. Esperti soldati si trovano ad affrontare circostanze straordinarie che metteranno a dura prova il loro allenamento e riveleranno il loro vero carattere mentre imparano a comandare e prendere le difficili ma necessarie decisioni per conquistare la vittoria. Il gioco introduce anche ambientazioni incredibili e mai viste prima, nuove armi e nuove creative abilità per i giocatori di Call of Duty. L’intera campagna – dai combattimenti “piedi a terra” alla possibilità di pilotare caccia aerospaziali ad altissima velocità – si sviluppa come un’esperienza senza soluzioni di continuità con pochi tempi di caricamento visibili ed offre i caratteristici momenti blockbuster del franchise che i fan amano.



Per l’azione online, Call of Duty: Infinite Warfare promette di colpire con il massimo impatto in un mondo dove conta ogni secondo nel definire il future della guerra. La modalità multigiocatore presenta un’evoluzione del sistema di movimento di Call of Duty con particolare enfasi sullo scontro in prima linea. Inoltre, Infinite Warfare introduce un’originale cooperativa Zombie che porterà i giocatori in un folle viaggio attraverso una nuova storia con caratteristiche e meccaniche di gioco uniche. Maggiori dettagli sul multigiocatore e sulla nuova esperienza zombie saranno annunciate successivamente.



Ispirato da un travolgente interesse da parte della community, uno dei titoli della serie più acclamati dalla critica, Call of Duty 4: Modern Warfare, sarà rimasterizzato per le console attuali. Sotto la produzione esecutiva di Infinity Ward e sviluppato da Raven, Call of Duty: Modern Warfare Remastered* immerge i giocatori in un action-thriller ai giorni d’oggi ricco di momenti mozzafiato che lo hanno reso uno dei giochi più acclamati di tutti i tempi.



Call of Duty: Modern Warfare Remastered vanta vibranti visuali in linea con la generazione di console attuale, con una risoluzione delle texture e dei dettagli completamente rivista, illuminazione dinamica, effetti particellari, animazioni e audio aggiornati e mozzafiato e molto altro ancora. I fan rivivranno l’intera incredibile campagna trasportati attorno al globo insieme al Capitano Price, Gaz e Soap lungo tutte le missioni del gioco originale, tra cui “All Ghillied Up” “Charlie Don’t Surf,” e “Crew Expendable.” I giocatori sperimenteranno anche la modalità multigiocatore online che ha ridefinito il franchise Call of Duty con l’introduzione di killstreak, XP, Prestige e molto altro, e potranno combattere testa-a-testa in 10 mappe dell’originale modalità, tra cui classici come “Crash,” “Backlot” e “Crossfire.”



“L’originale Modern Warfare alzò la barra nel mondo dei videogiochi e sarà per sempre ricordato come uno dei migliori. E’ un onore lavorare sul suo remaster e siamo totalmente impegnati nel realizzare un remastering assolutamente fedele per i fan di Call of Duty” dichiara Brian Raffel, studio head di Raven Software.



Call of Duty: Modern Warfare Remastered* è incluso nelle seguenti edizioni di Call of Duty: Infinite Warfare:



• Legacy Edition e Digital Legacy Edition – Include sia Call of Duty: Infinite Warfare che Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

• Digital Deluxe Edition – Include Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remastered e il Season Pass.

• Legacy Pro Edition – Include Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, il Season Pass, la SteelbookTM da collezione, la Colonna Sonora ufficiale del gioco e item digitali aggiuntivi.**



**Verificare con i retailer locali circa la disponibilità delle diverse edizioni di Call of Duty: Infinite Warfare.



*Call of Duty: Modern Warfare Remastered contiene solo 10 mappe Multigiocatore dell’originale Call of Duty: Modern Warfare. Modern Warfare Remastered è scaricabile digitalmente. Richiesta connessione ad Internet. Per ulteriori informazioni, visitare www.callofduty.com/MWR_FAQ.



Per tutte le novità, visitare: www.callofduty.com, www.youtube.com/callofduty o seguire @CallofDuty e @InfinityWard su Twitter, Instagram e Facebook. Call of Duty: Infinite Warfare è previsto in uscita per PlayStation® 4, Xbox One e PC. Il titolo non è ancora classificato PEGI.