Bungie e Activision svelano "Destiny: i signori del ferro"

30 novembre 2016

Bungie e Activision Publishing, Inc. , una sussidiaria di proprietà di Activision Blizzard, Inc. (Nasdaq: ATVI), ha annunciato Destiny: I Signori del Ferro , la nuova, attesa e ampia espansione nell’universo di Destiny. Questo nuovo capitolo porta i giocatori indietro a dove il loro viaggio è iniziato e li induce a unirsi a uno dei più grandi eroi di Destiny per combattere un antico nemico del passato. I Signori del Ferro è previsto in uscita il 20 Settembre 2016 e sarà disponibile per PlayStation®4 e Xbox One (PlayStation®Plus, Xbox Live Gold , richiesti per alcune funzionalità). Richiede Destiny e Il Re dei Corrotti (incluse Espansione I & II), venduti separatamente. “I Signori del Ferro è una emozionante aggiunta all’universo di Destiny,” dichiara Pete Parsons, CEO di Bungie. “Siamo costantemente meravigliati e ispirati dall’energia e dall’entusiasmo della community di Destiny che è in continua espansione.”

“Abbiamo lavorato alacremente con i nostri partner di Bungie e stiamo pianificando nuovo, grandioso contenuto per i 30 milioni di giocatori registrati a Destiny. I Signori del Ferro è il primo passo nel mantenere quella promessa”, dichiara Eric Hirshberg, CEO di Activision. “C’è tantissimo contenuto in I Signori del Ferro, tra cui una nuova ambientazione, una nuova Incursione e un nuovo Assalto, insieme a nuove imprese, armi, equipaggiamento, una modalità multigiocatore competitiva e molto altro che pensiamo i giocatori ameranno”.



I Guardiani devono raccogliere la sfida nel tentativo di diventare la nuova generazione dei Signori del Ferro. Lungo il cammino, uniranno le forze con una leggenda dall’Età dell’Oro dell’umanità per sconfiggere definitivamente l’inarrestabile piaga del male. Il gioco offrirà una collezione di contenuti inediti tra cui una nuovissima ambientazione sulla Terra chiamata Le Terre Infette, una nuova Incursione per 6 giocatori, Felwinter Peak, un nuovo spazio sociale che si affaccia su Le Terre Infette, un nuovo Assalto cooperativo per 3 giocatori, nuove missioni, armi, attrezzi, mappe multiplayer competitive, un aumento del livello di Luce, una nuova mutata fazione nemica dei Caduti e molto altro.



Tutti I giocatori de I Signori del Ferro potranno ottenere il Gjallarhorn, una delle armi più amate dai fan e che fa il suo ritorno. I giocatori che pre-ordineranno il gioco a partire dal 9 Giugno riceveranno la versione in edizione limitata nera ed argento del Gjallarhorn del Ferro.* I Signori del Ferro non è ancora classificato PEGI. Al lancio, i giocatori su PlayStation avranno anche accesso ad una collezione di contenuti in esclusiva temporanea per I Signori del Ferro, contenuti e tempi di durata dell’esclusività saranno svelati in un secondo momento.



La community può interagire direttamente con gli sviluppatori su www.Bungie.net, www.facebook.com/Bungie, @Bungie su Twitter, e www.Twitch.tv/Bungie su Twitch. Per informazioni sul gioco, visitare www.DestinyTheGame.com e seguire i canali ufficiali social di Destiny: www.facebook.com/DestinyTheGame e @DestinyTheGame su Twitter e Instagram.