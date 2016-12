Bud Spencer fu anche il protagonista di un videogames

La morte di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, ha rattristato tutti. Il gigante buono è stato protagonista di innumerevoli pellicole amate da grandi e piccini, ma non solo.



Nel lontano 1997, infatti, Bud Spencer ha prestato la sua faccia per un videogioco, chiamato nella versione italiana Noi siamo angeli.



Su VG247.it hanno pubblicato qualche immagine dell'adattamento videoludico fatto da Simulmondo, all'epoca celebre sviluppatore italiano, di una miniserie televisiva trasmessa in quegli anni con protagonista proprio Pedersoli.



Nel gioco, un platform orizzontale con qualche elemento di azione, dovevate muovere Bud Spencer lungo i vari livelli, prendendo a schiaffoni tutti i nemici.



Non poteva essere altrimenti, vero?