Booker-Gallinari, la sfida dal parquet ai videogiochi

27 settembre 2017

Gallinari vs Booker: quando la sfida passa dai videogiochi al parquet. Le storie di Devin Booker e Danilo Gallinari sono legate da diversi anni visto che la stella dei Suns si innamorò cestisticamente del "Gallo" ai tempi in cui venne a vedere il padre Melvin con la maglia di playmaker dell'Olimpia Milano (2007-08). Prima che Gallinari approdò ai New York Knicks, i due si sfidarono anche in "uno contro uno", e Danilo regalò un suo paio di scarpe al giovanissimo Devin. Quest’anno i due si sfideranno parecchie volte nella Western Conference, dato che Gallinari è approdato questa estate ai Los Angeles Clippers.