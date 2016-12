Bethesda ha annunciato Fallout 4

Con un reveal un po' pasticciato, Bethesda ha svelato di essere al lavoro su Fallout 4, l'atteso ultimo capitolo della serie di giochi di ruolo con ambientazione post-apocalittica.

Per qualche secondo, infatti, è andato online il sito ufficiale , che tornerà a disposizione a partire dalle 16 di oggi.Dopo quest'ora, con ogni probabilità, sarà pubblicato il primo teaser trailer e verranno annunciati i primi dettagli, come per esempio la data di uscita o la città nel quale Fallout 4 è ambientato.

Fallout 4, nel momento stesso in cui verranno diffusi. A partire dalle 16 qui potrete troverete tutte le novità e i video di, nel momento stesso in cui verranno diffusi.

Al momento sappiamo solo che il gioco arriverà su PC, PS4 e Xbox One e durante la conferenza E3 che Bethesda terrà a Los Angeles il prossimo 15 giugno sapremo tutti i dettagli.

Per chi non lo sapesse si tratta, semplificando, di un gioco di ruolo open world alla Skyrim nel quale, al posto dell'ambientazione fantasy, attraverseremo lande devastate da un terribile conflitto nucleare. Tematiche adulte e decisioni difficili saranno il cuore dell'esperienza, come anche la vastità e la complessità dell'universo ricreato.

Fateci sapere su Facebook quanto anche voi attendete questo gioco.