Ben Affleck fa, suo malgrado, da testimonial a Dark Souls III

In una recente intervista Ben Affleck, la star di Batman vs Superman, fa un'espressione estremamente triste per commentare le recensioni negative ricevute dal suo ultimo film.



Il reparto di marketing di Bandai Namco ha approfittato di questa strana intervista per creare un divertente spot per Dark Souls 3, l'ultimo capitolo della serie di giochi di ruolo celebre per il suo elevatissimo grado di difficoltà in arrivo il 12 aprile su PC, Xbox One e PlaySation 4.



Bastano, infatti, una canzone triste in sottofondo e qualche immagine del gioco sfumata sullo sfondo per far sembare Affleck l'emblema del giocatore medio di Dark Souls, che colleziona morti su morti.



A questo indirizzo potrete trovare il divertente filmato, mentre qui potrete vedere gli attori della serie Silicon Valley alle prese con il gioco. E non se la passano troppo bene.



Nel caso in cui non vogliate diventare tristi come il buon Affleck o gli attori di Silicon Valley, su VG247.it potrete trovare una corposa guida su come procedere nel gioco e minimizzare le ansie e gli spaventi.



Inoltre sapete che Dark Souls sta contaminando altri mondi, come per esempio quello dei giochi da tavolo e quello della ristorazione. A Milano, infatti, sta per debuttare una taverna dedicata a questo amatissimo gioco.