Battlefield 5 contro Call of Duty Infinite Warfare, la battaglia ha inizio

Che Electronic Arts abbia cercato sempre una politica di marketing molto aggressiva per provare a scalzare la serie di Call of Duty dal trono degli sparatutto in prima persona è risaputo, ma che le ostilità comincino così presto è forse una novità.



Questo perchè formalmente Battlefield 5, il nuovo sparatutto in prima persona svilppato da DICE per conto di Electronic Arts, non è stato ancora presentato. Il gioco verrà mostrato in anteprima mondiale il prossimo 6 maggio, alcuni dicono in contemporanea con la nuova famiglia di schede grafiche Nvidia capitanate dalla GTX 1080 .



Però gli sviluppatori di DICE hanno recentemente fatto alcuni commenti poco lusinghieri a riguardo del trailer di lancio del nuovissimo Call of Duty Infinite Warfare, l'ultimo esponente della pluripremiata serie di Activision in arrivo presto su Xbox One, Playstation 4 e PC.



Nonostante lo spettacolare filmato assemblato da Infinity Ward e il fatto che il nuovo CoD arriverà nei negozi assieme ad una versione in alta definizione dell'amatissimo Call of Duty 4: Modern Warfare, gli sviluppatori di Battlefield 5 lo hanno etichettato come vecchio e mal sviluppato.



Una caduta di stile sicuramente inattesa. Voi cosa ne dite?