Bandai Namco darà 10mila dollari a chi sa spiegare la trama di Dark Souls

Per chi non lo sapesse Dark Souls è una serie di videogiochi che ha fondato parte del suo successo sull'essere estremamente difficile.



La storia parla di un cavaliere che si risveglia in una terra da incubo, senza sapere chi è, come ci è finito e perchè si trova in uno stato di sospensione tra la vita e la morte. Questa terra, ovviamente, pullula di mostri e amenità di questo tipo, che non vedono l'ora di fare la pelle al malcapitato.



Il problema è che bastano davvero pochi colpi per perire e una volta morti perderete quasi tutto quello che avrete accumulato fino a quel momento.



Fino a qualche giorno fa pensavamo che arrivare fino al mostro finale fosse la cosa più complessa di Dark Souls, ma vedendo che Bandai Namco, l'editore del gioco, ha indetto un concorso per cercare qualcuno in grado di spiegare la trama dei due giochi già usciti ci rendiamo conto che forse capire cosa sta succedendo intorno a noi è la cosa più complessa.





Anche perché c'è chi finisce Dark Souls senza mai farsi colpire, facendoci capire che siamo tutti noi in errore a ritenere questa serie difficile. Guardate qui l'incredibile video