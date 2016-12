Baggio, Carlos, Figo, Inzaghi e Kahn arrivano in PES 2016

Baggio, Carlos, Figo, Inzaghi e Kahn sono sicuramente cinque tra i campioni più famosi e amati del calcio recente.



Per questo motivo Konami, il celebre sviluppatore giapponese responsabile di Metal Gear e Silent Hill, ha deciso di rendere loro onore inserendoli all'interno della modalità MyClub di PES 2016, l'ultimo capitolo della famosa simulazione calcistica per PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PC.



In altre parole potrete inserire queste leggende all'interno dei vostri team costruiti pescando tra tutti i calciatori presenti in PES 2016, assemblati in base ai vostri gusti e alla loro capacità di coesistere sul campo da gioco. Ecco qui un filmato che mostra questa modalità in azione.



La modalità MyClub è una di quelle presenti nella versione gratuita di PES 2016, disponibile da ieri su PlayStation. Oltre a My Club sarà possibile giocare con la Juventus, la Roma, il Bayer Monaco e altre sette celebri formazioni con le quali fare amichevoli e allenarsi. Per maggiori informazioni su PES 2016 free-to-play vi invitiamo a seguire questo link.