Assassin's Creed diventa un colossal Hollywoodiano

Ormai è tutto pronto. Assassin's Creed, la celebre serie di videogiochi di Ubisoft che mescola in maniera spettacolare la storia con elementi di finzione, sbarcherà al cinema verso la fine del 2016.



Non è la prima volta che Ubisoft porta i suoi giochi al cinema, era già successo qualche anno fa con il discreto Prince of Persia.



Le vicende narrate nella pellicola mostreranno un nuovo capitolo dell'eterna lotta tra Assassini e Templari, le due fazioni che combattono per la salvezza dell'umanità in Assassin's Creed.



Il cast sarà d'eccezione e potrà contare su talenti del calibro di Michael Fassbender, Marion Cotillard, Michael K. Williams e Jeremy Irons .



Le riprese sono cominciate lo scorso settembre , ma già ora la macchina del marketing è partita a promuovere il film, attraverso alcuni biglietti da visita che riporta un messaggio di Alan Rikkin, CEO delle Abstergo Industries, uno dei personaggi fittizi della pellicola. Questo messaggio riporta la data del 12 dicembre 2016 , il giorno in cui il film arriverà nelle sale di tutto il mondo e promette l'arrivo di nuove notizie molte presto.



Nel frattempo Assassin's Creed Syndicate, l'ultimo capitolo della serie, è arrivato anche su PC, qui potrete vedere le differenze tra questa versione e quella console , e ha cominciato ad espandersi con una storia legata a Jack lo Squartatore.