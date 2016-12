Arriva Videogames Party Home, la sala giochi di nuova generazione

Il Videogames Party, l’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi, torna, per il 3° anno consecutivo nella versione ‘Home’ dell’evento, in Viale Monte Nero 78 nel centro di Milano. Una location di oltre 600mq ideale per trascorrere del tempo toccando con mano i titoli principali e le novità più attese del panorama videoludico, anteprime nazionali incluse, e per partecipare ai tornei organizzati e gestiti dal cast artistico del Videogames Party. Uno spazio attrezzato per ospitare le diverse community di videogiocatori che hanno finalmente l’opportunità di incontrarsi e conoscersi di persona per condividere la passione che li accomuna all’interno di un luogo d’aggregazione che ridefinisce e propone la next-generation delle sale giochi in voga negli anni ’90.

FIFA15 e The Sims di EA; Final Fantasy Type 0, Metro Redux e Sleeping Dogs di Koch Media; Mario Kart 8, Pokémon ORAS e Monster Hunter 4 Ultimate per New 3DS di Nintendo; Nell’area espositiva è possibile giocare liberamente ai videogame più popolari del momento.Titoli del calibro die The Sims di EA; Final Fantasy Type 0, Metro Redux e Sleeping Dogs di Koch Media; Mario Party 10 , Super Smash Bros., Captain Toad,, Pokémon ORAS e Monster Hunter 4 Ultimate per New 3DS di Nintendo; Destiny , Skylanders e Call of Duty di Activision; insieme al nuovo Mortal Kombat X e Ride dell’italianissima Milestone, formano un’offerta di generi diversificata adatta ad ogni età e pensata per soddisfare tutti i gusti dei videogiocatori.

Un calendario ricco di tornei gratuiti con fantastici premi in palio,appuntamenti ed iniziative speciali trovano spazio all’interno dell’ area eventi del Videogames Party Home realizzata appositamente per ospitare le WebStar, i‘nuovi idoli’ dei teenager e astri nascenti nel panorama media mainstream,che stanno letteralmente conquistando l’attenzione del pubblico a colpi di centinaia di migliaia di visualizzazioni online. Il VGP Home è anche uno store,per permettere ai visitatori di portarsi direttamente a casa tutti i titoli in prova gratuita a un prezzo speciale,ma anche uno spazio ristoro targato Monster Energy Drink.

Il Videogames Party Home si avvale di una partnership tecnica specializzata supportata dai principali operatori del settore: Fastweb, Netgear, AOC e Cooler Master. Un comparto tecnico di alto livello a sostegno di un’iniziativa che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati, ma anche per i semplici curiosi.

Per tutti coloro che non hanno la possibilità di raggiungere il Videogames Party Home, è disponibile il canale streaming Twitch ufficiale della manifestazione per seguire e interagire con tutte le iniziative in programma in tempo reale.