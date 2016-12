Arriva Steep, il gioco che ha stregato i campioni di Snowboard

10 novembre 2016

Un approccio completamente nuovo al mondo degli sport invernali in campo videoludico è in arrivo grazie a Steep, innovativo videogioco di Ubisoft in uscita il 2 dicembre per Xbox One, PlayStation4 e PC. Ai giocatori sarà offerta la più completa libertà di esplorare le montagne, cercando e inventando nuove strade e nuovi modi di vivere gli sport sulla neve. Con in mano il controller sarà possibile visitare e vedere in open world gli stupendi paesaggi dei monti dell’Alaska o delle Alpi e provare mille modi diversi di divertirsi sulla neve, tra emozionanti sfide in multiplayer e discese al cardiopalmo.

Tester d’eccezione i quattro migliori atleti italiani selezionati sulla base del ranking mondiale dello Snowboard Cross, una delle discipline invernali più spettacolari in assoluto. Sono loro i primi a confermare la fedeltà alla vera vita sulle piste di Steep: dal giovane emergente Omar Visintin all’esperto Emanuel Perathoner, dalla Campionessa Italiana Raffaella Brutto alla Campionessa Mondiale Michela Moioli. Saranno loro i primi a “mettere le mani” su Steep in occasione dell’open beta prevista dal 18 al 21 novembre, così da fornire un parere tecnico al team di sviluppo di Ubisoft Annecy da parte di chi vive ogni giorno a stretto contatto con la neve.



Dopo una sessione di gioco in anteprima assoluta, le premesse sono più che positive. A confermarlo Cesare Pisoni, Direttore Sportivo della Nazionale Italiana di Snowboard: “Steep rappresenta a pieno il mondo degli sport invernali più estremi, soprattutto se pensiamo ai ragazzi dello snowboard cross che lo hanno già in parte provato. I quattro atleti coinvolti hanno apprezzato molto le dinamiche di gioco, tanto da non volersi più staccare dalla console. Questa è la testimonianza di come attività unconventional del genere possano essere complementari agli allenamenti e sviluppare determinate caratteristiche che contribuiscono a migliorare la capacità di attenzione e la visione periferica, uno degli aspetti che quotidianamente cerchiamo di allenare. Nel momento in cui si rilassano davanti a Steep dopo aver fatto allenamento sulla neve possono continuare a migliorarsi in una sorta di allenamento mentale grazie a un videogioco che riproduce appieno la realtà”.



Sono ben quattro gli sport invernali in cui sarà possibile cimentarsi in Steep: sci, snowboard, parapendio e tuta alare. In ogni momento si potrà decidere di passare da uno sport all’altro esplorando incredibili paesaggi montani, alla ricerca di nuove strade e percorsi, sempre pronti ad acrobazie mozzafiato. Steep regala al giocatore una libertà pressoché totale di esplorare e visitare ogni anfratto del mondo di gioco, che sarà pieno di segreti nascosti e luoghi stupendi dove lanciarsi in salti da togliere il fiato. Le emozioni più belle però, saranno gli stessi utenti a crearle, grazie alla possibilità di dare completo sfogo alla propria fantasia per realizzare acrobazie nuove, salti mai immaginati e passaggi radenti in zone inesplorate.



Il divertimento cresce esponenzialmente poi nel momento in cui si accede all’online. Le piste si riempiranno di altri giocatori, in un unico open world condiviso da tutti. Scendendo con il parapendio sarà possibile vedere sciatori sfrecciare ad alte velocità sulla neve, snowboardisti fare evoluzioni nell’aria ed altri esploratori dei cieli passare a pochi centimetri con la loro tuta alare. Interagire con il resto del mondo sarà facilissimo e si potrà fare in moltissimi modi diversi. Con gli altri giocatori si potrà scegliere di collaborare e farsi compagnia nelle discese o sfidarli a ripetere i propri percorsi o acrobazie e battere ogni record possibile, dal tempo al punteggio ottenuto.



Imparare a fare il salto perfetto e sconfiggere gli avversari non è però tutto, serve anche un pubblico a cui fare vedere le proprie capacità! E così in Steep sarà possibile rivedere in qualsiasi istante le acrobazie appena compiute, scegliere le inquadrature migliori, inserire replay e altri effetti, per condividere tutto sui social network e mostrare al mondo chi è il vero Re delle Nevi!



Amanti degli sport estremi invernali, allacciate gli scarponi, indossate i guanti e calate la visiera del casco, perché è giunto il momento di lanciarsi in adrenaliniche acrobazie sulle piste più belle del mondo con Steep, disponibile per Xbox One, PlayStation®4 e PC a partire dal prossimo 2 dicembre.