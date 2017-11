Arriva PES 2018 Mobile: c'è anche Beckham

8 novembre 2017

Konami ha annunciato il lancio di PES 2018 Mobile, il successore di PES 2017 Mobile che sarà possibile aggiornare alla nuova versione, sia per dispositivi Android, sia per iOS. In questa edizione, David Beckham è pronto a fare il suo esordio in PES Mobile: altre leggende del calcio come Diego Maradona, Romario, Ian Rush, Steven Gerrard e Michael Owen, seguiranno a breve. I fan potranno ingaggiare le loro Leggende preferite per creare un dream team imbattibile. Konami ha introdotto la nuova modalità ‘Friend’ che permette agli utenti di sfidare, in tempo reale, i loro amici in qualsiasi parte del mondo si trovino. Tornano anche i ‘Match Locali’ grazie ai quali i giocatori potranno sfidarsi in tornei e campionati locali di PES 2018 Mobile.



Ulteriori nuovi contenuti di gioco includono:

• Un nuovo Data Pack con squadre, giocatori, immagini dei giocatori e allenatori aggiornati

• Rinnovi dei contratti a metà prezzo

• Nuove opzioni per il controllo della palla, tiri a campanile e tiri di precisione

• Nuove animazioni e nuova colonna sonora

• Bilanciamento dei match