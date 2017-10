Arriva Monster Energy Supercross - The Official Videogame! Annunciato un nuovo titolo per gli appassionati di motocross: dal 13 febbraio su PS4, Obox One e pc

16 ottobre 2017

Grande notizia per gli appassionati di motocross. Dopo MXGP, un altro titolo dedicato agli amanti delle ruote artigliate sta per sbarcare su console e pc. Stiamo parlando di Monster Energy Supercross - The Official Videogame. Il gioco, dedicato al campionato Usa più amato e seguito nel mondo del motociclismo e realizzato da Milestone su licenza Feld Entertainmente, Inc., sarà disponibile a partire dal 13 febbraio su su PlayStation 4, Xbox One, e Windows PC/STEAM e a breve distanza sarà rilasciato anche su Nintendo Switch. Grazie al design innovativo delle piste e alla fedele riproduzione dei più famosi stadi, il gioco farà vivere a tutti gli appassionati del Supercross l’esperienza più completa e realistica di sempre.

I giocatori potranno gareggiare con gli atleti della stagione 2017 del Monster Energy AMA Supercross, a FIM World Championship, scegliendo tra i piloti ufficiali delle Classi 250SX e 450SX, tra cui Chad Reed, Ken Roczen e il campione uscente Ryan Dungey. “Siamo fieri della partnership con Feld Entertainment - ha affermato Luisa Bixio, vice presidente di Milestone - . La grande esperienza di Feld nel creare eventi di intrattenimento di altissimo profilo combinata con la longeva esperienza di Milestone nello sviluppo di videogames racing ha spianato la strada per la creazione di un titolo di elevata qualità che si preannuncia essere il viaggio più intenso e completo nel mondo del Monster Energy Supercross mai realizzato”. “Il realismo estremo garantito dall’esperienza videoludica permetterà a tutti i fan non solo di prender parte al Campionato Monster Energy Supercross, ma anche di competere con gli appassionati di tutto il mondo come mai prima d’ora - ha detto Vicki Silver, direttore marketing di Feld Entertainment - . I fan potranno cimentarsi nella competizione sportiva tutto l’anno così come gareggiare con o contro i propri atleti preferiti sui circuiti iconici del Supercross”.



Il campionato del Supercross sarà inoltre disponibile anche sui dispositivi mobile con l’app Monster Energy Supercross Game che sarà lanciata su iOS e Android a febbraio 2018.

ECCO ALCUNE CARATTERISTICHE • La stagione ufficiale 2017 Monster Energy Supercross, con accesso alla speciale Monster Energy Cup.

• Contenuti ufficiali, tra cui le moto, gli iconici tracciati iconici e i piloti ufficiali della classi 250SX e 450SX: Chad Reed, Ken Roczen, il campione in carica Ryan Dungey sono solo alcuni degli atleti che si sfideranno sui tracciati ufficiali.

• Un’entusiasmante modalità carriera unita a una vasta gamma di opzioni di costumizzazione: massima libertà nella personalizzazione del proprio pilota e della moto per avanzare nelle classi.

• Un potente track editor, che renderà infinite le possibilità di gameplay: i giocatori potranno creare, personalizzare e condividere online il proprio tracciato.

• Una grafica di altissimo livello per un titolo d’eccellenza e un’esperienza totalizzante: massima cura nella riproduzione delle bike, dei tracciati, degli accessori e dei piloti stessi.

