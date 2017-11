Annunciato "Tennis World Tour" per console e pc

31 ottobre 2017

Il grande tennis sta per tornare sulle console e i pc di tutto il mondo. A Parigi, infatti, Bigben e Breakpoint hanno presentato le prime immagini di Tennis World Tour attraverso il primo video di gameplay. Queste prime scene di filmati “in game” mirano a simulare la tensione psicologica e l'importante ruolo che la mente svolge, in una reale partita di tennis e nel gioco. "Devi avere il talento e l'esperienza di Breakpoint per sviluppare una simulazione di tennis che riproduca tutta la profondità tecnica e tattica dello sport, oltre che tutta l'intensità drammatica delle partite di alto livello. Il lavoro è tutt'altro che finito, ma siamo molto felici di rivelare le prime immagini del gioco nell'ambito di un evento importante come la conferenza PlayStation", afferma Benoit Clerc, Publishing Director di Bigben.