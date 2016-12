Anche Sébastien Loeb diventa un videogioco in Rally Evo

Sébastien Loeb, il leggendario pilota francese, diventerà presto un videogioco grazie agli sforzi di Milestone, il più grande sviluppatore di videogames italiano.



Questa collaborazione porterà su PC, PlayStation 4 e Xbox One la vita di questo pilota, 9 volte campione WRC e detentore di decine di record diversi. Quindi non ci saranno solo corse, ma anche diversi segmenti nei quali Loeb racconta i suoi esordi, le prime vittorie o la pressione che ha dovuto sostenere per poter mantenere le eccezionali aspettative che ormai tutti avevano nei suoi confronti.



Milestone ha confezionato una modalità ad hoc nella quale degli esclusivi filmati si alternano con gare riprodotte nei minimi dettagli. Ci saranno oltre 300 Km di strade perfettamente ricostruite, tra le quali anche quelle del Rally di San Remo.



Inoltre saranno presenti 58 macchine differenti, dalla leggendaria Lancia Delta fino alla potentissima Peugeot 208 T16 con la quale Loeb ha vinto la Pikes Peak. Non mancheranno modalità online e offline anche diverse dalle solite Speciali, come per esempio il RallyCross, una divertente disciplina nella quale i piloti faranno letteralmente a sportellate. Ecco un filmato che vi mostra la modalità in azione.



Sébastien Loeb Rally Evo arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 29 gennaio. Le tre versioni saranno graficamente leggermente diverse tra di loro, ma tutte accumunate da una fluidità molto buona.