Anche il Super Nintendo si fa mini

26 giugno 2017

Dopo il grande successo del Nes Mini, ecco l'attesissimo Super Nintendo in versione ristretta. Da tempo si vociferava di un nuovo arrivo nella famiglia dei classici Nintendo e non ci sarà da spettare molto. Il 29 settembre, infatti, sarà in vendita il successore del leggendario Nintendo Entertainment System, ma in formato mini. Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System. Lanciatoin Europa nel 1992, Super Nintendo ha portato alla ribalta alcuni tra i videogiochi considerati tra i più importanti di tutti i tempi. Classici quali Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid e Final Fantasy III.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System include 21 giochi classici, può essere collegata a qualsiasi tv ad alta definizione utilizzando il cavo HDMI incluso e sarà disponibile per un periodo di tempo limitato. Per la prima volta, i giocatori che acquisteranno la console, potranno divertirsi con le avventure intergalattiche di Star Fox 2, il sequel dell’originale Star Fox (intitolato inizialmente Starwing al suo debutto in Europa) che è stato creato nel corso dell’era Super Nintendo ma che non è stato mai pubblicato.



Il Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System ha lo stesso aspetto della console originale – è solo più piccola – e ha 21 giochi preinstallati:

• Contra III The Alien Wars

• Donkey Kong Country™

• EarthBound™

• Final Fantasy III

• F-ZERO™

• Kirby™ Super Star

• Kirby’s Dream Course™

• The Legend of Zelda™: A Link to the Past™

• Mega Man® X

• Secret of Mana

• Star Fox™

• Star Fox™ 2

• Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting

• Super Castlevania IV

• Super Ghouls ’n Ghosts®

• Super Mario Kart™

• Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars™

• Super Mario World™

• Super Metroid™

• Super Punch-Out!!™

• Yoshi’s Island™



Tutti questi giochi sarebbero considerati classici da chiunque, e alcuni di essi in particolare - Secret of Mana, Final Fantasy III, EarthBound e Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars – sono giochi di ruolo notevoli e possono volerci decine di ore per completarli. Anche per i super fan che hanno giocato con questi giochi molte volte, l’arrivo dell’inedito Star Fox 2 offrirà loro qualcosa di completamente nuovo con cui giocare. (Star Fox 2 deve essere sbloccato completando il primo livello dello Star Fox originale).



Sono inclusi nel Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System: un cavo HDMI, un cavo di alimentazione USB e 2 Controller classici Super NES cablati – ideali per i giocatori che potranno tuffarsi immediatamente in azioni multiplayer. Alcuni dei giochi con modalità multiplayer comprendono Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Mario Kart, Contra III The Alien Wars e Secret of Mana.