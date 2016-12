7 milioni di Euro l’anno per giocare? PewDiePie è da record

In un periodo nel quale i giovani non trovano lavoro e gli stati non riescono ad accordarsi per tra di loro per salvare la piccola Grecia, c'è un giovane ragazzo svedese, Felix Kjellberg, che è diventato famoso e molto, ma molto ricco giocando su internet.

PewDiePie è senza dubbio il più famoso streamer del mondo, tanto famoso da avere più di 37 milioni di follower in tutto il mondo. Un numero impressionante, capace di annichilire l'eccezionale 1,8 milioni registrato dal nostrano Favi j

Un simile seguito rendono PewDiePie una vera macchina da soldi, che il buon Felix è riuscito a capitalizzare al meglio, generando ricavi per circa 7 milioni di euro nel solo 2014. Cifre degne dei più pagati calciatori della Serie A.