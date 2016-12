Il VideGameShow si prepara ad invadere Milano

Nonostante le recenti polemiche sul nostro medium preferito, l'ascesa dei videogiochi nel nostro paese continua imperterrita e senza troppi problemi di sorta. I più giovani (per non dire i giovanissimi) si "nutrono" giornalmente di video sulla rete, in modo da poter scoprire i segreti dei loro videogiochi preferiti, oppure, più semplicemente, per passare dei momenti di assoluto divertimento in compagnia dei video dei loro idoli.

La crescita delle moderne stelle del web, soprattutto in ambito videoludico, è basata su una ricetta semplice quanto efficace: la formula per avere successo è quella di riuscire a costruire un personaggio divertente, mai scontato e perchè no, anche preparato sull'argomento trattato. Per chi fosse invece più in là negli anni, è quasi impossibile capire fino in fondo le dinamiche di questo fenomeno.