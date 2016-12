Konami annuncia la data di lancio di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Konami ha annunciato oggi che l’attesissimo capitolo conclusivo dell’esperienza METAL GEAR SOLID V, METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN, uscirà in tutto il mondo il 1 settembre 2015 su console, mentre la versione Steam sarà disponibile dal 15 settembre.

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN rappresenta il capitolo più vasto e ambizioso dell’intera serie,espandendo le tematiche ed i contenuti intravisti nel suo predecessore: METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES.Settato in un’enorme ambientazione open-world, METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN risulterà più “vivo” che mai, grazie a condizioni meteorologiche dinamiche e il ciclo giorno/notte. I giocatori, quindi, avranno la possibilità di approcciare il titolo in piena libertà, adattando le loro tattiche all’ambientazione variabile, creando una esperienza di gioco intuitiva e non lineare. Oltre a queste novità. sarà possibile apprezzare comunque alcune caratteristiche distintive della saga che tornano in piena forma per l’occasione, incluso un sistema avanzato delle abilità CQC (Close-Quarter Combat), una IA nemica incredibilmente evoluta, elementi online a complemento della campagna single player ed una versione tutta nuova di METAL GEAR ONLINE una modalità multiplayer competitiva che sarà inclusa nel gioco.

Il nuovo titolo di Hideo Kojima definisce un nuovo standard nel genere stealth-action, grazie ai celebri elementi peculiari della serie che, sfruttando il vastissimo universo di gioco, hanno subito un’incredibile evoluzione in termini di gameplay e libertà da parte del giocatore, Una vasta gamma di nuovi personaggi – sia amici che nemici – saranno i protagonisti di una storia che parla di vendetta, con il protagonista Big Boss che s’infiltrerà in diversi campi di battaglia in seguito alla morte dei suoi compagni. Un ruolo di primo piano nel gioco sarà assunto dal temibile Skull Face, un nemico terribilmente sfigurato ma, durante lo svolgimento del conflitto, sarà possibile conoscere altri iconici personaggi come la misteriosa Quiet – una guerriera muta con abilità incredibili.

Ulteriori elementi tattici verranno aggiunti al gioco grazie al nuovo sistema Mother Base di METAL GEAR SOLID V:

THE PHANTOM PAIN. Gli utenti, che cominceranno da una piccola piattaforma, potranno personalizzare ed espandere la loro base utilizzando oggetti e personale liberati durante il gioco. I giocatori potranno avvalersi dell’innovativo sistema Fulton, visto per la prima volta in METAL GEAR SOLID: PEACE WALKER, per catturare guardie, veicoli, armi, materiale da costruzione e kit che verranno trasferiti alla Base. Tali risorse verranno impiegate dallo staff per sviluppare la Mother Base seguendo le indicazioni impartite. Inoltre la companion app iDROID permetterà ai giocatori di gestire la propria Mother Base e la sua evoluzione, usando lo staff per sviluppare nuove armi, portare a termine missioni ed implementare nuovi sistemi di difesa. Quest’ultimo aspetto assume un’importanza fondamentale considerato che la Mother Base sarà il fulcro degli elementi online della campagna di gioco, i giocatori potranno infatti attaccare le Mother Base di altri utenti per distruggerle e saccheggiarle.

Inoltre, METAL GEAR ONLINE – la modalità multiplayer competitiva inclusa nel gioco – sarà disponibile sin dal dal lancio del titolo. Questa modalità rappresenta la terza iterazione del popolare gioco multiplayer, che ha subito una completa evoluzione grazie sia ai nuovi elementi di gameplay e all’incredibile comparto visivo. METAL GEAR ONLINE include un “Sistema di Classe” che definisce i punti di forza e le abilità del giocatore sul campo di battaglia, Personaggi chiave della serie come Venom Snake e Ocelot faranno inoltre la loro comparsa in quest’attesa modalità multiplayer.