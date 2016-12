Drago d'Oro, terza edizione per il prestigioso premio di AESVI

A dimostrazione di come i videogiochi stiano diventando sempre più importanti nel nostro Paese, anche quest'anno, così come è stato nel 2014 e prima ancora nel 2013, torna il Drago D'Oro. Un premio importantissimo per il settore, istituito dall'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani per dare un riconoscimento alle qualità espresse dal nostro medium preferito.

Il prossimo 24 marzo AESVI replica all'auditorium MAXXI di Roma con uno spettacolo che vede coinvolte alcune tra le firme più autorevoli della stampa videoludica nazionale, Mediaset sarà rappresentata dal nostro Dino Lanaro, impegnate a eleggere le migliori produzioni dell'anno appena trascorso. Impossibile ovviamente racchiudere tutti i titoli in un'unica macro selezione ed ecco allora che negli scorsi mesi i giurati si sono confrontati per stabilire i titoli da portare sul palco, arrivando alla fine ad eleggere giochi per ben venti categorie differenti.

Ci sarà spazio quindi per premiare il gioco dal miglior comparto tecnico, il miglior personaggio o ancora la miglior colonna sonora ascoltata nel 2014 per esempio, a dimostragione del fatto che i videogiochi nascondono al loro interno tantissimo lavoro, magari spesso non percepito da chi è poco interessato alla questione.

Negli ultimi mesi si sono susseguite decine di discussioni senza fondamenta, su tv e giornali, di quanto i videogiochi istighino la violenza e facciano male, con studi scientifici che invece, guardacaso, dimostrano l'esatto contrario, e questa serata vuole anche far emergere tutti quei lati artistici fin troppo spesso ignorati ingiustamente.