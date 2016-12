Evolve: mostri contro umani

Chi di voi da bambino ha giocato a Guardie e Ladri? Il gioco nel quale una squadra deve scappare e nascondersi mentre l'altra deve inseguirla, cercarla e catturarla? Sembra assurdo, ma sotto molti punti di vista Evolve, l'ultimo sparatutto uscito su Xbox One, PC e PlayStation 4, ci ha ricordato proprio quei pomeriggi all'aria aperta. Solo che al posto di simpatici ragazzini lo sviluppatore Turtle Rock ha utilizzato giganteschi mostri e feroci cacciatori.

Evolve è un prodotto che dà il meglio di sé se giocato in compagnia di qualche amico, al massimo di qualche sconosciuto online, nel quale una persona controllerà un gigantesco mostro e gli altri quattro dovranno collaborare per dargli la caccia.Ognuno avrà un ruolo specifico. Il Medico dovrà curare i compagni e rallentare il mostro, l'Assaltatore si dovrà principalmente fare danni, il Trapper dovrà prima cercare le tracce del mostro e per poi immobilizzarlo, mentre il Supporto dovrà cercare di aiutare i compagni in attacco e in difesa. Il Mostro, beh, lui dovrà spaccare e distruggere tutto quello che gli capita sotto tiro.