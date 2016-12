New Nintendo 3DS - la recensione

Il lavoro di raffinamento del Nintendo DS somiglia sempre più a una sorta di grande affresco a cui gli sviluppatori aggiungono ogni volta una nuova pennellata in grado di impreziosire l’opera. Tuttavia, è quasi paradossale pensare che l’ultima vendutissima incarnazione di questo gioiellino portatile contenga proprio nel nome una funzione che i giocatori hanno finora ampiamente snobbato.

Parliamo ovviamente del 3D e del suo scarso utilizzo, un insuccesso che sembrava essere stato definitivamente siglato dall’arrivo del Nintendo 2DS.Se con il 3DS vi succedeva spesso di giocare per la maggior parte del tempo con la funzione 3D disattivata, non stupitevi se, come è successo a noi, col New Nintendo 3DS la situazione sarà invece capovolta.