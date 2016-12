Mario Party 10: il divertimento secondo Nintendo

La serie di Mario Party è una delle più longeve in termini di numero di capitoli pubblicati, ed ha mantenuto inalterate le caratteristiche di sano intrattenimento che da sempre la contraddistinguono.

Il party game per eccellenza di casa Nintendo, è infatti basato su un mood educativo, sulla cooperazione tra genitori e figli, ponendo l'attenzione dei giocatori sul valore aggregante del videogioco. Il videogioco rappresenta infatti un sostegno al ruolo genitoriale, contribuendo a rafforzare, arricchire e stimolare il rapporto genitori-figli e, in generale, le relazioni familiari, sviluppando opportunità di socializzazione e conoscenza interpersonale, oltre che di sperimentazione della creatività dei singoli individui. Nel corso della presentazione di questo decimo capitolo, Nintendo si è avvalsa del parere di Alessandra Carenzio, Coordinatore del Dipartimento di Ricerca del Cremit e Docente di Tecnologie dell'Istruzione dell'Apprendimento e di Metodologia delle attività formative presso l'Università Cattolica di Milano e Piacenza:

“Il videogioco rappresenta un terreno comune di condivisione, capace di recuperare un modo di stare insieme sano e positivo: Mario Party 10, con la sua modalità multiplayer,si configura in questo senso come uno strumento ideale per supportare il consumo condiviso in chiave ludica e definire regole d’uso per le pratiche quotidiane. Videogiocare insieme crea, inoltre, un clima accogliente e non di censura: il divieto, infatti, porta inevitabilmente alla trasgressione delle regole e alla ricerca di modi per evadere il recinto. Non da ultimo, mettere in comune le esperienze comporta una riflessione su cosa spinge il bambino a giocare, su cosa gli piace e su cosa non gli piace”.

I videogames giocati in famiglia sono perciò un'ottima occasione di condivisione e dialogo tra genitori e figli, rappresentando perciò un momento di svago condiviso, in grado di abbattere le barriere tipiche dei ruoli e dell'età. Studi e ricerche hanno infatti dimostrato come il gaming offra nuovi e alternativi strumenti di comunicazione tra generazioni, creando un legame basato sul confronto:

“Videogiocare è di fatto un’attività sempre più sociale e multigenerazionale,grazie alle funzioni offerte dalle nuove console, sia portatili che fisse, che invitano a condividere l’esperienza di gioco con gli amici ma anche con tutta la famiglia” - ha dichiarato Andrea Persegati, General Manager Nintendo Italia - “Il mito del bambino alienato, chiuso nella sua cameretta a videogiocare da solo, oggi lascia necessariamente il posto a un divertimento interattivo sempre più condiviso con coetanei e non. Titoli come Mario Party 10, infatti, che offrono dinamiche di gioco intuitive e immediate, adatti a grandi e piccoli, si propongono come una stimolante occasione di aggregazione e di crescita per tutta la famiglia”.

In particolare, grazie alla nuova modalità Bowser Party, quattro giocatori dovranno cooperare insieme per sconfiggere "l'odiato" sputafuoco Bowser, che sarà impersonato dal giocatore che controllerà il GamePad. In questa modalità, sarà lo spirito collaborativo a farla da padrone: infatti, il Bowser di turno, sarà decisamente avvantaggiato rispetto agli agli altri giocatori, grazie alle caratteristiche del già citato GamePad, sfruttandone lo schermo touch, i pulsanti ed i controlli sensibili al movimento. L'obiettivo dei giocatori sarà quello di sopravvivere agli attacchi, cooperando insieme per vincere la partita.

Come già annunciato nei mesi passati, Mario Party 10 sfrutta le caratteristiche degli amiibo (le statuette interattive di casa Nintendo) catapultandoli all'interno del gioco in un'apposita modalità. L'utilizzo degli amiibo sblocca la personalizzazione dei tabelloni,ci offre la possibilità di rubare le monete agli avversari, oppure, come nel caso del tabellone di Mario, ci consente di raccogliere i funghi sullo schermo facendo crescere a dismisura i nostri personaggi.

I videogiochi possono dunque trasformarsi in un momento di aggregazione all’interno delle nostre case, creando un terreno comune tra genitori e figli all’interno dell’intricato mondo dei videogames, purchè vengano scelti con il