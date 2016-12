Il VideoGameShow si prepara ad invadere Milano

Nonostante le recenti polemiche sul nostro medium preferito, l'ascesa dei videogiochi nel nostro paese continua imperterrita e senza troppi problemi di sorta. I più giovani si "nutrono" giornalmente di video sulla rete, in modo da poter scoprire i segreti dei loro videogiochi preferiti, oppure, più semplicemente, per passare dei momenti di assoluto divertimento in compagnia dei video dei loro idoli.

La crescita delle moderne stelle del web, soprattutto in ambito videoludico, è basata su una ricetta semplice quanto efficace: la formula per avere successo è quella di riuscire a costruire un personaggio divertente, mai scontato e perchè no, anche preparato sull'argomento trattato.

Per chi fosse invece più in là negli anni, è quasi impossibile capire fino in fondo le dinamiche di questo fenomeno. In effetti non è facile capire perchè nel web 2.0, i termini vlog, let's play e walktrough siano ormai diventati parte integrante della terminologia dei videogiocatori adolescenti e sul perchè dei “semplici” videomakers siano in grado di smuovere le tendenze di Twitter grazie ad un evento live.

Facendo un piccolo passo indietro, non ci riesce difficile capire che i tempi sono decisamente cambiati, tant’è che è in arrivo un evento che si pone l’obiettivo di unire il mondo dei videogiochi a quello delle stelle del web nostrano. Questo weekend, VideoGameShow sbarcherà infatti a Milano, forte del successo della prima edizione svoltasi a Napoli lo scorso dicembre. VideogameShow aprirà dunque le porte del Mediolanum Forum di Assago per una tre giorni all’insegna del divertimento videoludico: FaviJ, Quei Due Sul Server, CiccioGamer89 e Parliamo di Videogiochi sono soltanto alcune delle web star che animeranno l’evento milanese.

Probabilmente non sapreste riconoscere FaviJ per strada, ma, almeno una volta, avrete sicuramente sentito nominare il suo nome da vostro figlio. Vi basti sapere che il giovane conta ben 1 milione 500 mila iscritti su YouTube e che le sue performance davanti ad una webcam, sono state in grado di generare più di 420 milioni di visualizzazioni in pochissimi anni di attività sull’internet.

L’evento organizzato da ESL Italia (leader mondiale per le competizioni di videogiochi) permetterà infatti a migliaia di ragazzi di poter entrare in contatto con i loro beniamini, alternandosi tra tornei gratuiti dedicati ai titoli più importanti del panorama videoludico (tra cui spiccano i nomi di FIFA 15 , Call of Duty, Mario Kart 8 e DOTA 2) passando poi per le consuete sessioni di autografi, eventi speciali e tantissime altre attività strettamente legate all’universo videoludico. Infatti, all’interno della manifestazione, sarà presente anche una doppia area interamente dedicata al retrogaming dove saranno presenti le ammiraglie dei cabinati da sala giochi, oltre alle indimenticabili console che hanno fatto la storia di questo settore.

L’invasione (pacifica) del Forum di Assago rappresenta soltanto l’inizio dell’avventura di VideoGameShow come tour itinerante. Nei mesi a venire, la manifestazione raggiungerà le principali città italiane (che saranno svelate prossimamente) per poi concludersi il prossimo dicembre, nuovamente a Napoli.

Tutte le informazioni relative al VideoGameShow sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, disponibile a questo indirizzo