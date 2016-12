Drago d'Oro, al via la terza edizione dell'Oscar italiano dei videogiochi

A dimostrazione di come i videogiochi stiano diventando sempre più importanti nel nostro Paese, anche quest'anno, così come è stato nel 2014 e prima ancora nel 2013, torna il Drago D'Oro. Un premio importantissimo per il settore, istituito dall'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani per dare un riconoscimento alle qualità espresse dal nostro medium preferito.

Il prossimo 24 marzo AESVI replica all'auditorium MAXXI di Roma con uno spettacolo che vede coinvolte alcune tra le firme più autorevoli della stampa videoludica nazionale, Mediaset sarà rappresentata dal nostro Dino Lanaro, impegnate a eleggere le migliori produzioni dell'anno appena trascorso. Impossibile ovviamente racchiudere tutti i titoli in un'unica macro selezione ed ecco allora che negli scorsi mesi i giurati si sono confrontati per stabilire i titoli da portare sul palco, arrivando alla fine ad eleggere giochi per ben venti categorie differenti.

Ci sarà spazio quindi per premiare il gioco dal miglior comparto tecnico, il miglior personaggio o ancora la miglior colonna sonora ascoltata nel 2014 per esempio, a dimostragione del fatto che i videogiochi nascondono al loro interno tantissimo lavoro, magari spesso non percepito da chi è poco interessato alla questione.

Negli ultimi mesi si sono susseguite decine di discussioni senza fondamenta, su tv e giornali, di quanto i videogiochi istighino la violenza e facciano male, con studi scientifici che invece, guardacaso, dimostrano l'esatto contrario, e questa serata vuole anche far emergere tutti quei lati artistici fin troppo spesso ignorati ingiustamente. Ecco allora che giochi del calibro di Child of Light e Transistor combatteranno testa a testa per le migliori musiche, mentre Forza Horizon 2 e Destiny si sfideranno per la miglior qualità grafica.

Impossibile, trattandosi per l'appunto di videogiochi, non considerare poi gameplay e ambientazioni, elementi sempre più ricercati e affascinanti, con esponenti del calibro di Bayonetta 2 e Far Cry 4 a farne da portabandiera.

AESVI, insomma, vuole portare il messaggio ad un pubblico il più vasto possibile ed ecco allora che lo spettacolo in pompa magna serve anche ad attirare curiosi e non addetti ai lavori. Il Trio Medusa tenterà con la sua simpatia di portare questo messaggio a più persone possibili, facendo leva anche su Radio DeeJay, media partner ufficiale dell'evento, per avere la massima diffusione.

Se tutto questo vi sembra ancora troppo settoriale sappiate che esiste una categoria dedicata unicamente al pubblico da casa, atta a eleggere il miglior gioco in assoluto dello scorso anno. Tramite il sito del Drago d'Oro , previa registrazione, vi sarà così concesso di esprimere la vostra opinione in merito e far vincere quello che secondo voi è il gioco più meritevole.

Grande spazio sarà altresì concesso, ovviamente, agli studi di sviluppo italiani, con un mercato in crescita e dalle produzioni sempre più interessanti. Volete qualche nome? I ragazzi di Forge Reply e quelli di Bad Seed saranno presenti, seguiti ovviamente da Ovosonico e 2 THINK solo per citarne alcuni. I riflettori saranno volutamente puntati verso di loro, proprio per mostrare al grande pubblico quanto il gaming si stia diffondendo a macchia d'olio, aprendo nuove possibilità lavorative per i giovani e di quanto talento i nostri sviluppatori siano in possesso.

Il Drago D'Oro, cresciuto tantissimo rispetto alla prima edizione, vuole tentare di imporsi come vero punto di riferimento e non nega di aver preso ispirazione da premi simili già presenti su scala internazionale, sperando un giorno di ottenerne la stessa caratura e importanza. A farlo crescere, ovviamente, ci penseranno proprio i videogiocatori, che svolgono un ruolo importantissimo in questo ambito, indispensabili per spingere nella giusta direzione un'industria che sempre più insistentemente sta entrando nei salotti di tutti e che è capace di farci ridere, piangere e discutere ma che rappresenta, sopra ogni altra cosa, la condivisione di una passione comune.