The Order 1886: tra sogno e realtà

All'interno della bellissima scenografia del Museo Bagatti Valsecchi, un'oasi medioevale nel bel mezzo del quadrilatero della moda di Milano, abbiamo assistito alle presentazione di The Order 1886 , l'attesa esclusiva per PlayStation 4 in arrivo il prossimo 20 febbraio.

Tra le armi e le armature del museo, Andrea Pessino, il fisicatissimo co-fondatore di Ready-at-Dawn, si trovava a meraviglia e sembrava sempre sul punto di voler brandire un'alabarda per picchiare in testa alternativamente i tanti critici del suo gioco che sono emersi in queste ore sulla rete e l'originale miscuglio di cavalieri, licantropi e fucilieri che si alternava sullo schermo della sua presentazione.

A dispetto dei classici sparatutto in terza persona, infatti, The Order 1886 mescola insieme alcune tra le più celebri leggende con personaggi realmente esistiti, in un frullato degno del migliore Assassin's Creed. Nella Londra del 1886 gli eredi dei Cavalieri della Tavola Rotonda stanno combattendo il misterioso diffondersi della licantropia tra la popolazione civile, sfruttando l'aiuto di Tesla, il geniale ingegnere croato “nemico” di Edison, della Compagnia delle Indie o del marchese de la Fayette. Non saranno solo i lupi mannari o Jack lo Squartatore a minacciare la stabilità dell'Ordine, ma anche tradimenti, ripicche e la classica avidità umana, capace di penetrare in ogni dove. Una storia così originale e complessa non poteva dunque essere rilegata al semplice ruolo di collante tra una sparatoria e la successiva, ma permea in maniera molto forte tutta la produzione.

Pessino, un ragazzone nato e cresciuto in Italia, ma che da ormai 25 anni sta inseguendo il sogno americano sviluppando videogiochi sotto l'ala protettrice di Sony, non nasconde le sue ambizioni: creare l'esperienza più cinematografica mai realizzata. Un obiettivo mica da poco, soprattutto per un team come quello di Ready at Dawn finora impegnato solo in giochi su licenza per PSP. Certo, i loro God of War erano un portento di tecnologia e giocabilità, ma da qui al reggere il peso di un'esclusiva per PS4, il passo è davvero lungo.

Le premesse sembrano però esserci davvero tutte. In The Order 1886 la storia non ha mai una pausa e si passa dalla fasi di azione, siano esse sparatorie o sezioni di infiltrazione, a quelle di narrazione in maniera fluida, continua, efficace. In questa struttura i Quick Time Events, ovvero quelle sequenze nelle quali vi è chiesto di premere un tasto con il giusto tempismo, si incastrano in maniera perfetta, anche grazie al fatto che sono più dinamici che in altre produzioni.

Una storia che farà scorrere le ore necessarie per arrivare alla scritta “The End” ancora più velocemente, lasciandovi in bocca un po' di amaro per la mancanza di rigiocabilità. Pessino ha detto di aver creato volutamente un'esperienza lineare proprio per poter gestire al meglio l'esperienza, ma forse dei livelli con un respiro un po' più ampio e qualche oggetto o segreto da collezionare in più avrebbero mascherato meglio la mancanza di longevità di The Order 1886.

Le vostre nonne probabilmente sostenevano che comunque “il troppo stroppia” e dunque è meglio fermarsi prima di rovinare un simile, perfetto, bilanciamento, ma occorre anche dire che “coitus interruptus” è un'espressione forse più vecchia e che inquadra perfettamente quello che accade nel gioco. Quando le vicende sembrano finalmente ingranare, i pezzi ad andare a posto e vi sentirete pronti per affrontare a mani nude licantropi e vampiri ecco che The Order 1886 si interrompe sul più bello dandovi appuntamento al prossimo -probabilissimo- episodio.

Lasciandovi con un pugno di mosche.

Dunque. Se come al supermercato, allora lasciate perdere, perché il suo costo all'ora, è decisamente sfavorevole. Se invece l'importante è avere un prodotto finito, soddisfacente e spettacolare, allora buttate pure un occhio all'ultima fatica di. Sarà breve, ma intensa.