Videogiochi: adesso parlo io

Parlo io che i videogiochi li amo, e non parlo di un amore pregno di serotonina ma di quello vero che dura nel tempo, quello che a volte me li fa anche odiare, abbandonare, ma poi ritorna più forte di prima perché per me questo media non è solo intrattenimento, ma anche storie meravigliose, emozioni indelebili, persone fantastiche, amicizie preziose.

Leggo troppo spesso articoli che denigrano i videogiochi come GTA e Call Of Duty ritenendoli la causa di atteggiamenti violenti da parte dei minori, vedo dibattiti dove genitori impauriti cercano di proteggere i loro figli da questo media come se fosse “il male”, vedo e leggo tante persone che riempiono la bocca e le pagine di opinioni su videogiochi che sicuramente non conoscono.

Certo per conoscere i videogiochi ci vuole del tempo e spesso chi scrive di un determinato titolo non ha le 50 ore che servirebbero per completare al 100% Grand Theft Auto V, per questo chi scrive dovrebbe essere un giornalista che almeno i videogiochi li conosce, in modo da poterli provare qualche ora e avere un’idea attendibile di quello che offrono.

Parlo ovviamente della stampa generalista perché se siamo degli esperti di VG e vogliamo sapere il dettaglio delle texture, quanto spingono il processore, framerate etc. ci sono diversi siti specializzati che fanno delle ottime ed esaustive recensioni. Queste recensioni sono fatte per un pubblico che i videogiochi li conosce bene, ai quali in questo momento non mi interessa parlare. Vorrei parlare piuttosto a quelle persone che ancora non sanno che i videogiochi sono una forma di intrattenimento che si rivolge ad un pubblico differenziato, ci sono titoli per bambini, titoli per ragazzi e titoli per adulti. Per capire velocemente se un gioco è adatto a nostro figlio, dal 2003, basta leggere sulla custodia il PEGI, ovvero il metodo di classificazione europeo che classifica i videogiochi in cinque categorie di età e otto descrizioni di contenuto. Il PEGI di GTA è 18, lo stesso che ci sarebbe su un film pornografico in un’analoga classificazione, allora perché non comprereste mai un film a luci rosse per vostro figlio minorenne, ma GTA sì?

Ci sono anche videogiochi dove “si spara alla gente” con PEGI 16, ma state tranquilli non saranno loro i responsabili se vostro figlio compirà azioni criminali, sarebbe come se un ninfomane si giustificasse dando la colpa ad un film porno. E poi mi chiedo ancora, perché se passo un sabato sera a casa a vedere un bel film, a leggere un libro o ad ascoltare musica nessuno storce il naso, se invece lo passo videogiocando c’è chi pensa che io stia perdendo tempo? La risposta è semplice: la gente ha paura di quello che non conosce. Dico solo “dovreste provare” amici, dovreste provare a prendere un joypad, e con auricolare e microfono, fare una partita col vostro amico che vive negli States, “dovreste provare” a finire un titolo come The Last Of Us e scoprire cosa vi lascia dentro, “dovreste provare” a levare dalla testa quelle convinzioni calcificate che stanno diventando un tumore sociale e che stanno uccidendo l’entusiasmo degli italiani che sognano di lavorare nel mondo dei videogiochi.