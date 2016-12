Evolve: giocare a Guardie e ladri con un mostro

Solo che al posto di simpatici ragazzini lo sviluppatore Turtle Rock ha utilizzato giganteschi mostri e feroci cacciatori.

Evolve è un prodotto che dà il meglio di sé se giocato in compagnia di qualche amico, al massimo di qualche sconosciuto online, nel quale una persona controllerà un gigantesco mostro e gli altri quattro dovranno collaborare per dargli la caccia. Ognuno avrà un ruolo specifico. Il Medico dovrà curare i compagni e rallentare il mostro, l'Assaltatore si dovrà principalmente fare danni, il Trapper dovrà prima cercare le tracce del mostro e per poi immobilizzarlo, mentre il Supporto dovrà cercare di aiutare i compagni in attacco e in difesa. Il Mostro, beh, lui dovrà spaccare e distruggere tutto quello che gli capita sotto tiro.

Nonostante le piccole differenze tra i vari personaggi selezionabili, quello che dovrete tenere sempre a mente è il ruolo interpretato. A meno di voler perdere malamente. Un medico che non cura o un Trapper che non è in grado di trovare il mostro, infatti, porteranno velocemente la squadra alla sconfitta. Giocando come mostro sarete inizialmente soli e piuttosto deboli. Dopo poco, però, se i cacciatori non vi metteranno i bastoni tra le ruote, avrete la possibilità di diventare più grandi e forti nutrendovi deglianimali presenti sulle mappe.

Da Guardie e ladri Evolve prende dunque la ricerca, la cattura e le fughe a perdifiato. Inizialmente sarà il mostro a dover fuggire e nascondersi, evitando di allarmare la fauna locale e cacciando silenziosamente per non attirare gli inseguitori. Una volta saziato l'appetito, però, potrà evolvere migliorando uno dei quattro poteri a sua disposizione.

Nelle fasi finali della partita, quindi, saranno i cacciatori ad essere in difficoltà. Il mostro sarà diventato troppo potente e resistente per essere affrontato a viso aperto e servirà tanta coordinazione tra i componenti della squadra per riuscire a salvare la pellaccia.Che si troveranno nella poco invidiabile situazione di essere diventati prede e non più predatori.

Per questo motivo un gioco apparentemente spettacolare, divertente e “ignorante” si rivela presto un'esperienza complessa e profonda, che ha bisogno di un po' di dedizione per essere apprezzata completamente, ma che sarà in grado di regalare tante soddisfazioni a coloro in grado di dominarla. L'organizzazione in classi ben definite, l'aver focalizzato il gioco sullo scontro tra cacciatori e mostro e le arene chiuse rendono Evolve profondamente diverso da Left4Dead, il precedente lavoro di Turtle Rock, e forse, sotto molti punti di vista, meno digeribile da coloro che sono semplicemente alla ricerca di una scusa per sparacchiare qualche colpo online.

L'essere arrivato nei negozi con qualche problema tecnico di troppo, con pochi contenuti e una modalità in giocatore singolo piuttosto trascurabile sono elementi che potrebbero ulteriormente limitarne l'appetibilità sul grande pubblico. Questo nonostante Evolve sia un prodotto in grado, nelle giuste occasioni, di essere dannatamente divertente e appagante, oltre che graficamente spettacolare anche su PS4 e Xbox One. Su PC non avevamo dubbi.

Allo stato attuale, dunque,. Le potenzialità sono tante, soprattutto se giocato con amici, ma forse è arrivato un po' troppo presto nei negozi e ha bisogno ancora di qualche tempo prima di raggiungere la completa maturazione.E conquistare definitivamente il nostro cuore.