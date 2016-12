New Nintendo 3DS – la recensione

Parliamo ovviamente del 3D e del suo scarso utilizzo, un insuccesso che sembrava essere stato definitivamente siglato dall’arrivo del Nintendo 2DS. Se con il 3DS vi succedeva spesso di giocare per la maggior parte del tempo con la funzione 3D disattivata, non stupitevi se, come è successo a noi, col New Nintendo 3DS la situazione sarà invece capovolta.

3D e controlli rinnovati

Come mai tutto ciò? Il merito è della videocamera frontale del New Nintendo 3DS che traccia i movimenti della testa e adatta di conseguenza l’effetto 3D. In questo modo non sarete più costretti a giocare tenendo gli occhi fissi in un solo punto o bloccare la testa china come segugi, inoltre lo scuotimento del treno o una buca improvvisa con l’autobus non saranno più sufficienti a interrompere la magia.

Visto che il New Nintendo 3DS ha la stessa risoluzione del suo predecessore, ma con un migliore contrasto, potreste continuare a non apprezzare il fatto che il 3D dimezza un numero di pixel su schermo che è già sotto l’HD… ma in fondo, se amate Nintendo, non sarà certo un problema di risoluzione a farvi storcere il naso, no?

L’altra grande novità del New Nintendo 3DS è l’aggiunta di due ulteriori pulsanti dorsali e del C-stick, un piccolo stick in gomma, simile a quello che viene usato nei portatili al posto del mouse o del trackpad, che fa le veci dello stick analogico destro.

Per quanto riguarda i dorsali, niente da segnalare. Sono posizionati nel punto giusto e con una sensibilità perfetta. Per quanto riguarda il C-Stick invece abbiamo qualche riserva.

A sua discolpa va detto che in questo modo Nintendo ha elegantemente risolto la questione dell’analogico destro, senza ricorrere a quel brutto scafandro che era il Circle Pad Pro. Una periferica senza dubbio utile ma così goffa e scomoda da non aver mai conquistato il cuore degli utenti. Il C-Stick è perfetto quando si devono compiere movimenti molto semplici, come il caricare la supermossa di Super Smash Bros, cambiare un arma o mirare in situazioni di calma, ma la sua rigidità e le dimensioni ridotte non sono comparabili al comfort e alla precisione del Circle Pad Pro o di un qualunque stick destro.

Usandolo sporadicamente non ci avvertono grandi problemi, tuttavia è molto probabile che durante sparatutto in prima persona particolarmente movimentati la situazione può diventare fastidiosa dopo pochi minuti. Tuttavia va anche detto che il catalogo Nintendo è più ricco di titoli in cui il C-Stick può dire la sua senza problemi che giochi dove potrebbe andare in crisi.

Più potenza, più personalità

Nintendo col nuovo 3DS non si è limitata a migliorare il 3D e a modificare i controlli, ma ha colto l’occasione per rendere la propria console ancora più potente, senza che la batteria ne risentisse. Purtroppo i frutti di quest’operazione di tuning del motore la vedremo solo fra qualche mese, quando uscirà Xenoblade Chronicles, primo titolo che sfrutterà a pieno la potenza del New Nintendo 3DS.Fino a quel momento, che attendiamo con ansia, le uniche forme di comparazione disponibile riguardano i tempi di caricamento dei giochi.

Sotto questo punto di vista il nuovo 3DS batte il vecchio di circa 15 secondi, questo è infatti il tempo necessario a caricare Super Smash Bros. Non male, considerando che col modello precedente ce ne vogliono 30.In generale, tutti i menù della console sembrano leggermente più veloci, anche se cercare giochi sull’eShop rimane comunque un’esperienza un po’ macchinosa.

Col nuovo 3DS arriva anche la possibilità di personalizzare la scocca della vostra console portatile con 20 fantasie differenti, alcune delle quali veramente molto carine. Una possibilità che tuttavia è stata limitata alla versione normale, tagliando fuori quella XL. Non abbiamo idea del perché di questa scelta molto singolare, ci sarebbe piaciuto molto poter modificare la versione più “cicciona” del nuovo 3DS, tuttavia siamo sicuri che potremo comunque soddisfare la nostra voglia di personalizzazione con qualche adesivo.

Considerazioni finali

Il New Nintendo 3DS rappresenta un’ottima scelta sia per chi vuole possedere per la prima volta una console portatile Nintendo (anche se dovrete sborsare qualche euro in più per il caricabatteria, non compreso) sia per chi è tentato dall’idea di cambiare il proprio 3DS e rinunciare al Circle Pad Pro (per voi c’è un sistema di import dei dati che funziona molto bene, anche se potrebbe richiedere del tempo).

Grazie al New Nintendo 3DS finalmente potrete giocare confortevolmente ai titoli in 3D, esattamente come li hanno pensati gli sviluppatori, senza dover impazzire per tenere lo schermo nella posizione ottimale.

, ma non vediamo l’ora di provarla, sperando che il C-Stick venga sempre usato in maniera sensata dagli sviluppatori., con buona pace di console e concorrenti.