I 10 videogiochi più attesi del 2015

Il 2014 non è stato esattamente un anno esaltante per noi videogiocatori: tra edizioni rimasterizzate dei capolavori visti su Playstation 3 e Xbox 360, giochi stracolmi di problemi al lancio e una connettività necessaria e presente in maniera sempre più massiccia, non si può certo dire che i dodici mesi appena passati abbiano lasciato un segno positivo nella nostra memoria.

Molti degli attesissimi titoli, tra le altre cose, sono stati rimandati proprio al 2015 e oggi, con questo articolo, la redazione di Gamerland vuole proporvi dieci tra le produzioni più promettenti in arrivo durante il prossimo anno solare nella speranza di riuscire a indirizzare i vostri acquisti in maniera più oculata possibile. Allacciate le cinture, ci aspetta un anno da capogiro!

Evolve

Evolve sarà il primo, grosso, titolo in arrivo nel 2015 da tenere assolutamente d’occhio. Lo sparatutto sviluppato da Turtle Rock e distribuito da 2K porta qualche elemento nuovo nella classica formula degli shooter in prima persona. Quattro giocatori, infatti, dovranno affrontare in un’arena circoscritta un enorme mostro, che avrà la possibilità come il nome del gioco fa intuire di “Evolversi” ed acquisire nuove abilità per sbaragliare i cacciatori. Un titolo sul quale in molti puntano ma che potrebbe anche riservare qualche amara sorpresa proprio sulla linea di arrivo a causa di una politica della distribuzione di contenuti aggiuntivi e DLC non del tutto cristallina. Tanto divertimento, insomma, ma con qualche punto di domanda sui contenuti. Noi ci vogliamo scommettere.

The Witcher 3

Torna lo Strigo, con un terzo capitolo ad opera degli ormai storici CD Project RED nel quale la fantastica trilogia del Witcher vedrà la sua degna conclusione. Il comparto tecnico ci ha stupefatto e la caratterizzazione dei personaggi, così come la trama, sembrano voler continuare a mantenere i canoni a cui la serie ci ha ormai abituato. Impossibile anche solo pensare per noi di non inserirlo in questa lista.

Uncharted 4

Questo sembra proprio essere l’anno di Playstation 4. Le esclusive della piattaforma Sony non sono mai state così superiori numericamente a quelle della concorrenza e Uncharted 4 ne fa da portabandiera senza ombra di dubbio. In tanti attendono con ansia le nuove avventure di Nathan Drake e il prossimo inverno potrebbe essere il periodo perfetto per mettersi al caldo sul divano e godere appieno la storia di Uncharted 4. Naughty Dog è talmente presa dallo sviluppo di questo videogame che ha fatto slittare persino The Last of Us 2, tante sono le energie che questi sviluppatori stanno riversando nel progetto. La qualità dei video mostrata all’ E3 ci ha rapito, ora non resta che attendere una prova approfondita del gameplay.

Bloodborne

Altra esclusiva di immenso valore in arrivo su Playstation 4 è Bloodborne. Nato dalla folle mente geniale di Hidetaka Miyazaki, il titolo è l’erede spirituale della serie Souls vista su PC e console di vecchia generazione, dalla quale ne assorbe atmosfere e particolarità, rimodernandone però il gameplay, ora basato su un sistema di combattimento più veloce e dinamico. Il marchio di fabbrica dei Dark Souls, ovviamente stiamo parlando della difficoltà, sembra tuttavia essere rimasto intatto e i giocatori possono tranquillamente aspettarsi una sfida degna di questo nome.

Forza Motorsport 6

Annunciato a sorpresa proprio in questi giorni, Forza Motorsport 6 entra di diritto in questa classifica per quello che rappresenta. Ad oggi Forza è probabilmente uno dei giochi simulativi su console più apprezzati e siamo sicuri che con qualche piccolo intervento atto a migliorare i difetti del suo predecessore, la corona di miglior gioco di guida potrebbe tornare nuovamente nelle mani dei ragazzi di Turn 10. Il comparto tecnico dovrebbe davvero lasciare tutti a bocca aperta per quello che si è intravisto: noi attendiamo con ansia di vedere i nostri amati bolidi nuovamente sfrecciare sui circuiti europei.

Rainbow Six: Siege

Dimenticate gli sparatutto frenetici e veloci a cui siete abituati e lasciatevi rapire dalla lenta pianificazione necessaria a superare ogni singolo livello di Rainbow Six: Siege. Terroristi e poliziotti si sfidano ancora una volta in un testa a testa dove l’abilità e la strategia sono gli unici due elementi chiave per vincere. L’altissima distruttibilità delle strutture, il realismo delle armi e la coordinazione tra i compagni di squadra sono i solidi pilastri che reggono in piedi l’intera produzione. Un tuffo nel passato per un titolo dall’aspetto moderno e dalla giocabilità rivolta a un pubblico davvero esigente.

Zelda

Non potevamo sicuramente lasciare fuori Nintendo da questa lista e la grande N rientra di diritto nella nostra top 10 con The Legend of Zelda. Il titolo è uno dei progetti più ambizioni di Nintendo quest’anno e, anche se il 2015 non sembra ricco di novità per la casa di Mario come lo è stato il 2014 questo titolo sembra poter da solo mettere in pari la bilancia, Aspettatevi grandissime cose da Myamoto e soci perché i pochi minuti rivelati sono bastati per rapirci completamente il cuore.

The Division

Uno sparatutto apocalittico, dalla grafica divina e che promette una longevità praticamente infinita sono solo tre delle caratteristiche Ubisoft ci sventola sotto al naso ogni volta che si parla di Tom Clancy’s: The Division, e a ben guardare i video rilasciati non si può mettere in dubbio che il gioco abbia davvero tutte le carte in regola per fare bene. Un enorme mondo dove i giocatori potranno collaborare e combattere spalla a spalla per superare le difficoltà sembra quanto ci attende e speriamo che nella sua versione finale il titolo ci porti anche quel pizzico di PvP che non guasta mai.

Batman: Arkham Knight

È Batman, serve aggiungere altro? In questo nuovo capitolo della serie, l’uomo pipistrello portato alla ribalta dai film di Nolan potrà guidare nientemeno che la Batmobile, agghindata per l’occasione come un mezzo d’assalto e dotata di proiettili esplosivi per distruggere ogni cosa sul suo cammino. Altro punto a favore che ci fa desiderare il gioco firmato Rocksteady come pazzi è la presenza di un cattivo nuovo di pacca: Arkham Knight, un personaggio mai apparso prima e ancora avvolto nel mistero. Giugno non è mai stato così lontano.

Overwatch

Dopo ben 17 anni Blizzard si presenta con una IP nuova di pacca e che per giunta appartiene a un genere mai sperimentato prima dalla compagnia americana. Overwatch si propone come netto concorrente di Team Fortress ma al contempo ne prende le distanze in maniera decisa grazie ad una quantità di classi davvero soddisfacente e meccaniche di gameplay completamente differenti. Al Blizzcon il titolo si è mostrato già in forma smagliante, i mesi che ci separano dalla sua uscita non potranno far altro che aumentarne la qualità. Preparate il portafogli insomma, perché nel 2015 i vostri risparmi vi abbandoneranno velocemente!