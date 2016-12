Cinque videogiochi da regalare a Natale

Natale si avvicina e, se avete amici, figli o nipoti cui volete fare un regalo videoludico, districarsi nell'enorme quantità d'uscite recenti potrebbe essere un'operazione da mal di testa, soprattutto se non siete abituali videogiocatori. Anche per noi, selezionare cinque videogiochi da regalare a Natale è stato un duro compito: ci abbiamo provato cercando di ragionare non solo sui nostri gusti, ma con criteri più ampi che scoprirete leggendo. Con buona pace dei capolavori assenti, ne è nata una lista che dovrebbe garantirvi un certo margine di successo. Speriamo.

LEGGI L'ARTICOLO