NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 arriverà su PS4, Xbox One e PC

Il celebre produttore e sviluppatore di videogiochi, BANDAI NAMCO Games Europe, ha annunciato oggi NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4, che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e STEAM in Europa, Medio Oriente e Australasia nel 2015. CyberConnect2, è attualmente al lavoro per creare il gioco di Naruto più completo ed emozionante di sempre.Sviluppato in esclusiva per PC e la nuova generazione di console, NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 offrirà una grafica fantastica, in grado di superare persino la straordinaria qualità dell’anime, anche grazie a un gameplay frenetico e avvincente.

“La serie STORM continua a essere uno dei nostri franchise più popolari e siamo davvero felici di assistere al suo debutto sulla nuova generazione di console, dove potrà riscuotere sempre più successo. Il nostro partner di lunga data, CyberConnect2, ha sempre riversato tutta la sua passione nel franchise di NARUTO SHIPPUDEN, per questo siamo sicuri che NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 diventerà l’episodio definitivo della serie!” ha dichiarato Herve Hoerdt, Vicepresidente IP Strategy di BANDAI NAMCO Games Europe. Sarà possibile ritrovare le celebri modalità multiplayer uno contro uno sia online che offline. Sfida giocatori di tutto il mondo o sul tuo stesso divano in alcune frenetiche battaglie per determinare chi sarà il ninja supremo!