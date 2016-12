Hearthstone: nuove sfide grazie a Goblin VS Gnomi

Goblin vs Gnomi, la prima, esplosiva espansione del gioco strategico di carte online targato Blizzard Entertainment, Hearthstone: Heroes of Warcraft, è ora disponibile in tutto il mondo! Con più di 120 nuove carte, tra cui un nuovo tipo di servitori, i Robot, Goblin vs Gnomi offre infinite opportunità strategiche per i giocatori di Hearthstone di ogni livello di abilità.

Per celebrare l'uscita dell'espansione, Blizzard offre a chiunque si connetta a Hearthstone tra il giorno del lancio e il 19 dicembre 3 buste di carte di Goblin vs Gnomi gratis, un triplo concentrato di caos per aiutare i giocatori a iniziare la loro nuova collezione.

"Goblin vs Gnomi rappresenta una tappa importante per Hearthstone", ha dichiarato Mike Morhaime, presidente e co-fondatore di Blizzard Entertainment . "I giocatori stanno già progettando nuove e innovative strategie per i loro mazzi, e non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà adesso che possono finalmente dar vita ai loro piani".

Goblin vs Gnomi scaglia letteralmente i giocatori in mezzo alla rivalità tra gli scaltri ingegneri Goblin e le loro controparti "avventurose", gli Gnomi. Questi smanettoni formato tascabile sono pronti a combinare un sacco di guai! Le loro incredibili invenzioni e le mostruosità meccaniche partorite dalle loro menti sono meravigliose a vedersi... ma quando i giocatori di Hearthstone le utilizzeranno in gioco, i risultati saranno piuttosto imprevedibili.

Le buste di Goblin vs Gnomi possono essere acquistate in gioco con oro o denaro reale, al prezzo delle normali buste di Hearthstone: Heroes of Warcraft. È anche possibile vincere le carte di Goblin vs Gnomi in Arena, o crearle usando la Polvere Arcana ottenuta disincantando le carte presenti nella propria collezione. Goblin vs Gnomi è ora disponibile nelle Americhe, in Europa e in Asia per Windows, Mac e iPad. Hearthstone: Heroes of Warcraft e Goblin vs Gnomi saranno presto disponibili anche per i tablet Android.