Sony lancia una PS4... davvero speciale!

Quando si parla di videogiochi è inevitabile non accostarli, quasi inconsciamente, al marchio PlayStation. Sembra ieri, eppure sono già passati 20 anni dal lancio della prima ed inossidabile console di casa Sony.

PlayStation venne lanciata sul mercato giapponese il 3 dicembre del 1994, tra lo scetticismo di buona parte del settore e di alcuni suoi dipendenti. In effetti, il colosso nipponico aveva fino ad allora prodotto soltanto elettrodomestici e non aveva alcuna esperienza nello sviluppo di una console da gioco, escludendo il progetto che la vide legata in una breve partnership con Nintendo. Si trattava dunque di una scommessa, ma come si suol dire, "chi non risica non rosica": la pazzia di Ken Kutaragi (all’epoca “un semplice” ingegnere) e del neonato dipartimento gaming venne presto ripagata da un enorme successo di vendita, forte dell’utilizzo del CD-ROM come supporto fisico (una scelta piuttosto azzeccata da più punti di vista) e di una line-up da urlo.