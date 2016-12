Far Cry 4: le migliori immagini del gioco

Ci sono molteplici elementi capaci di rendere un videogioco un prodotto di successo ma uno tra i più importanti è sicuramente l’immersività. I titoli open world, cioè quelli in cui un giocatore è libero di girovagare in lungo e in largo l’intera mappa di gioco, sono probabilmente quelli più propensi a regalare questo tipo di sensazione e la serie di Far Cry ne è sempre stata regina.

Con lo scorso capitolo Ubisoft ci aveva spediti direttamente sulle Rook Islands, un agglomerato di isolette nell’arcipelago malese, ma questa volta ci è toccato mettere da parte maschera e pinne e gettare nello zaino un bel cappellino di lana, il nostro fido rampino e una buona corda da scalata: il freddo Kyrat nel Nepal, proprio ai piedi dell’Himalaya, ci stava aspettando. Questa volta abbiamo deciso di raccontarvi il gioco facendo leva sulle cinque attività principali che questo sparatutto in prima persona mette in campo, cercando di offrirvi una visione un po’ diversa dal solito per raccontarvi il titolo. Mettetevi comodi, inizia il viaggio!