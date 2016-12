PES VS FIFA: che la sfida abbia inizio!

La sfida tra FIFA e Pro Evolution Soccer, o PES per i fan, è una di quelle più sentite nel mondo dei videogiochi. Non solo perché ci sono in ballo le simulazioni calcistiche più amate del pianeta, ma perché queste si contendono, solo in Italia, un mercato da più di un milione di copie vendute. Numeri da capogiro, soprattutto per un paese come il nostro, e non bisogna stupirsi se le armi messe in campo sono davvero tante.

FIFA 15 prova a stupire con una grafica da capogiro. Tra il campo che si deteriora col passare dei minuti, una regia dinamica e un pubblico vivo, in grado di esibirsi in spettacolari coreografie, l'impressione che si ha è quella di vedere una partita in televisione, grazie anche al commento di Pierluigi Pardo. Il numero e la qualità di licenze, come la Serie A, la Serie B o la Premier League non fanno che aumentare ulteriormente questa sensazione di coinvolgimento. Quello che però ci ha impressionato di più sono le animazioni, fluide e realistiche, in grado di far calciare un pallone esattamente come ci aspetteremmo venga fatto.