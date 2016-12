Le immagini del BlizzCon 2014

Ci sono fiere nel mondo videoludico che raccolgono decine e decine di publisher sotto uno stesso tetto, parliamo ovviamente dell’Electronic Entertainment Expo di Los Angeles e della Gamescom di Colonia, veri e propri punti di riferimento per gli appassionati e la stampa di settore. Esistono poi società talmente grosse e poderose da potersi invece permettere di organizzare da sole intere convention e Blizzard, con il suo Blizzcon, sono ormai ben otto anni che esalta i fan provenienti da ogni parte del globo proprio in questo modo. Starcraft, Warcraft e Diablo attirano milioni di giocatori e l’interesse di questi ultimi verso le novità della casa Californiana supera probabilmente quello rivolto a qualsiasi altro sviluppatore. Il Blizzcon non è una sola fiera per presentare le novità dell’anno corrente ma diviene così un vero e proprio ritrovo per migliaia di persone accomunate dalla stessa passione. Cosplayer, giocatori hardcore e casual player si ritrovano con regolarità ad Anaheim per godersi una due giorni di festa e spettacoli nella soleggiata cittadina americana. Immaginatevi quindi attrazioni di ogni tipo, dalle più frivole, come i negozi di gadget e vestiti esclusivi, passando ovviamente dalle finali dei campionati mondiali dei giochi Blizzard fino ad arrivare ovviamente a centinaia di postazioni per toccare con mano tutte le novità per concludere con un palco immenso dal quale vengono esaltati e lanciati in pompa magna tutti i nuovi titoli in arrivo.

