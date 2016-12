Games Week 2014: le foto dell'evento videoludico dell'anno

Lo scorso week end a Milano si è svolta la quarta edizione della più importante manifestazione videoludica italiana: la Games Week. Grazie a questo attesissimo evento i giocatori di tutta Italia, e non solo, hanno potuto provare in anteprima circa 40 titoli (degli 80 presentati) che saranno sugli scaffali tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015.

L’evento è organizzato da AESVi, un’associazione che da anni si occupa di divulgare la cultura del videogioco in Italia, per questo un ampio padiglione ha ospitato diversi sviluppatori italiani che hanno avuto occasione di raccontare in maniera diretta e far provare al pubblico i loro titoli e i loro progetti, una parte importante durante lo sviluppo dei videogiochi che spesso viene trascurata o gestita online attraverso Blog e community. Per i nostalgici delle Sale Giochi, AESVI ha dedicato un intero stand al retrogaming, gestito da uno dei più grandi collezionisti in Italia, Federico Salerno (Gamescollection), grazie al quale gli amanti dei giochi del passato hanno potuto riprendere in mano il “Joystick” per giocare una partita a sensible soccer, donkey kong, space invaders e molti altri titoli che solo a digitarli mi fanno vibrare il cuore. Un’altra “chicca” dello stand è stata quella di poter far provare alle nuove generazioni il primo videogioco al mondo: il Pong.