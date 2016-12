iPad Air 2: le immagini del nuovo device Apple

A poco tempo dalla presentazione di iPhone 6 e 6 Plus, oltre che di un Apple Watch per il quale dovremo aspettare ancora i primi mesi del 2015, un ulteriore Keynote è stato l'occasione per mostrare per la prima volta la nuova serie di Tablet della Mela, iPad Air 2 e iPad Mini 3.

Lungi dal rivoluzionare il design dei predecessori, la nuova serie punta a farsi largo, nuovamente, nel mercato grazie a prestazioni migliorate, un minore spessore, una maggiore leggerezza rispetto ai prodotti precedenti, oltre che l’introduzione del TouchID ed ulteriori miglioramenti tecnici al già ottimo display Retina, 2048x1536 a 264 ppi, che ne rendono ancora più nitide le immagini, grazie ad una riduzione dei riflessi e alla rimozione di intercapedini d’aria tra gli stradi dello schermo. Se queste sono caratteristiche che nell'evoluzione di un brand tecnologico si danno ormai per scontate, è il paragone a mostrare inequivocabilmente il cambiamento e ad Apple, maestra di marketing, è bastato mostrare come neppure affiancando un paio di nuovi iPad Air 2, si raggiunga lo spessore del primissimo modello. E questo vale anche per il peso. Nonostante l'incredibile miniaturizzazione dei componenti interni, ci troviamo di fronte ad un miglioramento prestazionale sbalorditivo senza sacrificare l'autonomia, dichiaratamente sulla decina d'ore d'uso.