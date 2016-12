Tutte le novità su Skylanders Trap Team

Videogiochi e sport nelle palestre Virgin: arriva The Pack

Conquer The Uncharted: sport estremi nel nome di Drake

Qualche anno fa gli sviluppatori di Skylanders ebbero la geniale idea di portare giocattoli veri all’interno di un videogioco, ne nacque un titolo in grado di far incassare ad Activision una montagna di soldi. Quattro titoli dopo, grazie a Trap Team, siamo pronti per il prossimo passo: portare personaggi virtuali nel nostro mondo. Tutto inizia quando tutti i più pericolosi cattivi del mondo degli Skylander vengono fatti

fuggire da una figura misteriosa che non ha in mente niente di buono, ma che probabilmente ha bisogno del caos per portare avanti i suoi loschi piani.

A questo punto entriamo in gioco noi, che grazie ai nostri personaggi dovremo imprigionare nuovamente questi loschi figuri e riportare la pace, ed è a questo punto che entra in gioco la novità di Trap Team.