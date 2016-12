Videogiochi come professione, grazie alla Digital Bros Game Academy

Se dopo il diploma mi avessero detto: “Ora puoi frequentare una scuola che ti permetterà di lavorare nel mondo dei Videogiochi” non avrei avuto dubbi su come continuare il mio percorso formativo. Oggi questa possibilità é concreta: si chiama “Digital Bros Game Academy” e come si può dedurre dal nome é un’iniziativa di una delle più grandi realtà del game entertainment, con 20 anni di attività imprenditoriale in Italia e all’estero.

Digital Bros con questo progetto vuole formare Game Designer, Game Developer e Game Artist & Animator che possano aspirare ad opportunità di impiego professionale nel settore, ma anche a sviluppare progetti imprenditoriali indipendenti. Una risposta autorevole ad una crescente richiesta di mercato.Ho avuto il piacere di parlare con Geoffrey Davis il responsabile del progetto, americano e da venticinque anni in Italia, ma la cosa che mi ha colpito di più é l’entusiasmo per l’iniziativa e la sua empatia nel divulgarla.