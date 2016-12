Assetto Corsa presentato sul circuito di Vallelunga

Sono cresciuto con Pitfall, Track & Field, Outrun e tanti altri pixel che attraverso la mia immaginazione sono diventati mondi da esplorare. Oggi, grazie ai traguardi della tecnologia videoludica si è arrivati ad un livello di simulazione molto vicino alla realtà. Il nostro cervello ormai lavora diversamente: non trasformiamo grafica in realtà ma critichiamo la grafica che non le è fedele.

Con questa premessa chi l’avrebbe mai detto che un piccolo team italiano composto nel 2009 da solo 11 persone, per esternare la passione per le auto e i videogame avrebbe concepito quella che oggi è la più reale simulazione automobilistica?

Con Assetto Corsa, Kunos Simulazioni non ha solo raggiunto un grande traguardo ma ha dimostrato ancora una volta che anche in Italia si possono sviluppare videogiochi in grado di competere col mercato internazionale, riaccendendo nel nostro Paese, in tempo di crisi, una fiamma, quella della “speranza” per tutti i giovani che sognano di lavorare in questa industria.

Lo scorso 29 settembre ho avuto il piacere di presenziare all’evento organizzato a Vallelunga da Kunos Production, dove ho potuto fare un’esperienza davvero interessante: provare il titolo con il simulatore (con tanto di Oculus Rift) e successivamente in pista con la stessa auto, e vi assicuro che (tolta la paura di schiantarsi un po’ più vissuta sulla pista vera) le due esperienze non sono poi così lontane. Dopo i due test, entusiasta e con un po’ di adrenalina ancora in circolo, ho scambiato due chiacchiere con Marco Massarutto, Project Manager di Kunos Simulazioni, ed ecco cosa ci siamo detti.