Call of Duty: Advanced Warfare, un ritorno in grande stile

Il re degli FPS si presenta puntuale all’appuntamento, e porta con sé un amico: Kevin Spacey

Forse le sue vendite sono in calo, forse altri giochi hanno tentato di insidiare la sua fama, ma Call of Duty rimane tutt’ora una istituzione nel mondo dei videogiochi, capace ogni anno di impiegare budget faraonici e vendere milioni di copie in pochissimo tempo.

Tuttavia, è anche innegabile che la serie avesse bisogno di una svecchiata dal punto di vista del ritmo di gioco, che pur essendo frenetico era ormai troppo statico rispetto a giochi come Destiny o Titanfall, che propongono scontri cooperativi contro centinaia di nemici da una parte e un’incredibile sviluppo verticale (e i robottoni) dall’altra.

Call of Duty: Advanced Warfare, risponde dunque a critiche e proposte nell’unico modo possibile: gonfiando i muscoli e mettendo sul piatto uno spiegamento di forze ancora più grande, che ha nella figura e nella partecipazione di Kevin Spacey il simbolo di un rapporto ancora più stretto tra videogiochi e mondo del cinema.