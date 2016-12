WWE 2K15, l'accademia virtuale del wrestling

Orlando (Florida) - Immaginate un mondo in cui la FIGC ha uno spazio in cui non solo forma i futuri campioni della serie A, ma dove gli insegna come gestire il rapporto con i media, come apparire e parlare in pubblico, dove vengono formati anche i futuri tecnici che seguiranno le loro partire e i commentatori che le racconteranno in TV, dove anche gli arbitri sono allenati all’interpretazione del gioco.

Tutto ciò è esattamente quello che ha messo in piedi la WWE, ovvero la più grande federazione di wrestling americana, un paio di anni fa. Nel giro di un anno ha infatti creato ad Orlando il Perfomance Center, una sorta di accademia in cui forgiare i futuri John Cena e i Rey Mysterio, ma anche i futuri arbitri, commentatori e tutto il personale che ruota attorno a quella specie di teatro muscolare che è il wrestling. E proprio il Perfomance Center è stata la cornice per presentare le novità di WWE2K15, titolo dedicato agli appassionati di questa disciplina che uscirà il 31 ottobre su console old-gen e il 21 novembre su PS4 e Xbox One. Grazie alle postazioni demo allestite direttamente sui ring in cui tutti i giorni si allenano i lottatori, abbiamo potuto dare un’occhiata alla grande novità dell’edizione di quest’anno: MyCareer.