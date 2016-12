Nintendo 2DS: annunciati due nuovi bundle

Come anticipazione al lancio di Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha del 28 Novembre, Nintendo ha rivelato oggi l’arrivo imminente di una nuova offerta per Nintendo 2DS che presenta un nuovo design del sistema. Il 7 Novembre verranno lanciati in Europa Nintendo 2DS Rosso Trasparente e Nintendo 2DS Blu Trasparente, che presentano una console in una nuova e attraente veste. Ad eccezione del rivestimento laterale, entrambe le console presentano un design trasparente, che rivela lo scheletro sotto l’involucro del sistema, sia sulla parte frontale che sul retro.

Inoltre, per festeggiare l’arrivo di Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha, dal 28 Novembre verranno resi disponibili due bundle che includono le due nuove Nintendo 2DS. Con Nintendo 2DS Rosso Trasparente + Pokémon Rubino Omega, i fan avranno a disposizione un bundle che offre una console Nintendo 2DS Rosso Trasparente e una copia di Pokémon Rubino Omega pre-installata su una scheda di memoria da 4GB. In alternativa, con Nintendo 2DS Blu Trasparente + Pokémon Zaffiro Alpha, l’offerta include una console Nintendo 2DS Blu Trasparente e una copia di Pokémon Zaffiro Alpha pre-installata su una scheda di memoria da 4GB, che va a completare la line up di bundle Nintendo a tema Pokémon in preparazione per il lancio del gioco. A seguito dell’annuncio dell’arrivo della Demo Speciale di Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha, Nintendo Italia ha annunciato oggi i meccanismi di distribuzione.