Dragon Ball Xenoverse: svelati quattro nuovi personaggi

Bandai Namco Games continua a svelare alcune delle principali novità che saranno presenti nel gioco, annunciando ben 4 nuovi personaggi per Dragon Ball Xenoverse. Avete mai sentito parlare di Mira, Towa, TokiToki e il Supremo Kai del Tempo? Tutti questi nuovi personaggi saranno tra i protagonisti di Dragon Ball Xenoverse:

Mira, una creatura artificiale che intende diventare l’essere più forte di tutto l’universo, e Towa, uno scienziato oscuro che proviene da un mondo demoniaco, non sembrano promettere nulla di buono. Infatti, stanno attualmente pensando di cambiare l’universo di DRAGON BALL così come lo conosciamo. Proprio come il malvagio mago Babidi in passato, stanno cercando di raccogliere più “Kiri” possibile. A quale scopo? Solo il Supremo Kai del Tempo lo sa. Dopo aver scoperto i loro piani, Trunks era alla ricerca di qualcuno degno di affrontare questi nuovi avversari, finché non si è imbattuto in TE, il giocatore.

Il Supremo Kai del Tempo ha le sembianze di un bambino ma è tutt’altro che giovane... infatti è comparso per la prima volta 75.000.000 di anni fa! Questa divinità sembra essere in qualche modo legata a uno strano uccello chiamato TokiToki, dietro cui si cela una potente forma di vita in grado di generare il tempo!

Come eroi principali del gioco, tutti gli avatar dei giocatori dovranno essere perfettamente addestrati per affrontare queste enormi sfide. Per farlo, gli utenti dovranno scegliere con attenzione il proprio personaggio originale che vogliono avere come “Maestro”! Tutte le abilità e gli schemi di allenamento varieranno in base al Maestro scelto (Goku, Vegeta, ecc.)! Ma il “Sistema del maestro” va ben oltre, infatti, il sensei dell’avatar potrà essere cambiato e interverrà direttamente sul campo di battaglia durante i combattimenti! Per tutti i giocatori con PlayStation 3, un Network Test è in arrivo dal 4 ottobre alle 12:00 al 5 ottobre alle 15:00 (fuso orario GMT).