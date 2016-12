È giunta l'ora di diventare leggenda con Destiny

Bungie, creatori del franchise Halo, e Activision Publishing, una sussidiaria di proprietà di Activision Blizzard, i creatori ed editori di franchise blockbuster come Call of Duty e Skylanders, hanno unito le forze per portare ai giocatori di tutto il mondo Destiny, che sarà reso disponibile domani, martedì 9 Settembre, in tutti i negozi italiani.

Destiny è la nuova Proprietà Intellettuale più pre-ordinata nella storia dei videogiochi, ed ha conquistato oltre 180 premi e nomination, preparando così la strada perché Destiny diventi uno dei più grandi lanci nel mondo dell’entertainment dell’anno, e il prossimo grande franchise blockbuster nel mondo dei videogiochi. Lo scorso mese di luglio oltre 4,6 milioni di persone hanno potuto provare Destiny in quella che è diventata la più grande beta di questa generazione di console. Milioni di persone sono attese a giocare il titolo completo a partire da domani.

“Destiny è stato un lavoro fatto con il cuore ed un incredibile viaggio creativo per tutti in Activision e in Bungie,” dichiara Eric Hirshberg, CEO di Activision Publishing Inc. “Sentiamo di avere l’opportunità di lanciare qualcosa di enorme, non solo per il panorama del mondo del gaming, ma anche per quello della cultura pop. Arrivare al nostro giorno di lancio con così tanto entusiasmo e supporto dai fan e dai rivenditori è incredibilmente emozionante. Momenti come questo non si verificano molto spesso.”

“Destiny è il gioco che abbiamo sempre voluto fare,” dichiara Harold Ryan, presidente di Bungie. “Abbiamo sognato questo universo per anni, e per questo non possiamo essere più felici di spalancare le porte e far sì che i fan diano forma a questa esperienza mentre creano e raccontano la loro storia nel gioco. Per noi, la prossima generazione di giochi sta nel consentire ai giocatori di interagire e scontrarsi tra loro mentre intraprendono avventure epiche e ricche di azione.”

In aggiunta al lancio del gioco, da domani sarà disponibile anche il Pass Espansioni di Destiny. Il Pass Espansioni estenderà l’avventura di Destiny dopo il lancio del gioco, con due Espansioni, entrambe le quali includeranno nuove missioni storia, attività cooperative e arene multiplayer competitive, così come un’ampia gamma di nuove armi, equipaggiamenti e armature da guadagnare. Il Pass Espansioni è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di €34.99, con Espansione I ed Espansione II al prezzo individuale di €19.99 al lancio. Espansione I uscirà in Dicembre, ed Espansione II successivamente.