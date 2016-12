Bayonetta 2 in arrivo su Wii U il 24 ottobre

Una nuova presentazione Nintendo Direct ha mostrato alcuni degli aspetti più coinvolgenti del nuovo Bayonetta 2, in arrivo in Europa il 24 Ottobre in esclusiva su Wii U. Nintendo ha inoltre svelato la Bayonetta 2 First Print Edition – disponibile

esclusivamente in Europa – che contiene il disco di gioco di Bayonetta 2 e il remake di Bayonetta per Wii U, oltre all’artbook The Art of Bayonetta 2, confezionato in uno speciale pack dall’effetto pelle con un rilievo 3D che ricrea fedelmente La Gerarchia della Laguna,

il libro degli angeli che documenta gli avversari che Bayonetta incontra durante la sua avventura, rendendola un’edizione straordinaria per i fan della Strega di Umbra.

Al lancio, i fan Europei avranno a disposizione ben tre versioni tra cui scegliere: l’appena annunciata First Print Edition, l’Edizione Speciale che contiene entrambe le versioni di Bayonetta 2 e Bayonetta, o il Solus che offre unicamente Bayonetta 2. Inoltre, la versione

digitale di Bayonetta 2 e Bayonetta potrà essere acquistata nel Nintendo eShop al lancio, e coloro che comprano uno dei due titoli potranno ottenere l’altro ad un prezzo scontato.

Nintendo ha anche annunciato che per la prima volta i costumi cosplay disponibili nel remake di Bayonetta per Wii U saranno anche disponibili in Bayonetta 2. Questi includono i costumi della Principessa Peach, Link e Samus. Inoltre, in esclusiva per Bayonetta 2, un’altra star è presente a sorpresa nel suo guardaroba, con un costume che rievoca Fox McCloud, l’eroe dei giochi Star Fox.

Inoltre, il Nintendo Direct ha rivelato Rodin come personaggio giocabile in Doppia Apoteosi, la nuova modalità online cooperativa di Bayonetta 2, ed ha mostrato il primo footage sull’azione in multiplayer.

Il Nintendo Direct ha fornito dettagli aggiuntivi sulle caratteristiche di Bayonetta 2 precedentemente annunciate, tra cui i personaggi, la trama, i meccanismi di combattimento, armi, magia, l’Attacco Torturante caratteristico di Bayonetta e la nuova Apoteosi di Umbra.

Gli spettatori sono anche venuti a conoscenza delle stanze di sfida di Muspelheim, di come funzioni il Sistema di classifica e di come si possano spendere gli Halos duramente conquistati per comprare oggetti e abilità, o modificare le armi. È una presentazione

assolutamente da guardare per chiunque voglia essere pronto a sconfiggere i propri avversari con stile.